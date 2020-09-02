Украина выплатила два миллиарда долларов госдолга и прошла пик платежей

Украина прошла пик выплат по внешнему государственному долгу. Министерство финансов погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа.
Эти ценные бумаги были выпущены в ходе реструктуризации в 2015 году, сообщили на официальном сайте Минфина.
По данным ведомства, общая сумма платежа составила более 2 млрд долларов, в том числе 1,69 млрд долларов – погашение еврооблигаций и 0,40 млрд долларов – процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.
"До конца года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 1,6 млрд долларов", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что выпуск ОВГЗ с погашением в 2020 году общей номинальной суммой 1,78 млрд долларов был проведен в 2015-2016 годах с процентной ставкой 7,75% в год. В 2017 году в рамках первой в истории активной операции по управлению государственным долгом Минфин выкупил 0,42 млрд долларов еврооблигаций.
Напомним, в мае 2020 года Украина нарастила госдолг . В гривне он вырос на 0,59%, а в долларовом эквиваленте – на 0,83%. Госдолг составил 2,209 трлн гривен, а в иностранной валюте – 82,12 млрд долларов.
Чтобы справиться с выплатами по госдолгу в 2020 году, Украине понадобилась помощь Международного валютного фонда. Украина и МВФ заключили соглашение о новой программе stan-by, рассчитанной на 18 месяцев, а общий объем кредитования составляет около 5 млрд долларов.
Средства будут предоставлены четырьмя траншами. Первый транш, который уже получил Киев, – 2,1 млрд долларов – полностью направлен в государственный бюджет. Решение о втором транше МВФ планирует принять в сентябре-2020.
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