Украина выросла в Doing Business, Киев страдает от смога: итоги дня

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Общество

22 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Фракция "Слуга народа" планирует 28 октября обсудить скандал с возможным подкупом депутатов, а также переписку нардепа Вячеслава Медяника и выступление нардепа Евгения Шевченко на российском телевидении.

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Смога над Киевом продолжает волновать жителей столицы. Сегодня утром над мегаполисом снова навис туман и плотная дымка не исчезала даже днем. Сайт "Сегодня" разобрался, где самый грязный воздух в Киеве и когда это пройдет.

Приобретут новые вагоны для киевского метрополитена – Киевсовет выделил для этого 50 млн евро.

330 тыс. электронных проездных билетов для учащихся будут выпущены в Киеве. Соответствующее решение принял Киевсовет.

Составил 29% отсев на первом этапе отбора кандидатов в обновленную Генпрокуратуру. Экзамен на знание законодательства сдавали 1088 прокуроров: успешно его прошли 774, провалили 197, еще 177 не явились..

Кабмин принял решение о признании свидетельств о смерти и рождении граждан, выданных медицинскими и судебно-медицинскими учреждениями на оккупированном Донбассе. В правительстве подчеркнули, что признание отдельных документов не означает признание власти оккупантов.

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Экономика

Ослабил на 22 копейки до 25,11 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 25 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 24 октября. Таким образом, доллар пробил вверх психологическую отметку в 25 гривен. За неделю – с 18 по 25 октября – гривня ослабла по отношению к доллару уже на 38 копеек.

До 15,5% понижена с 25 октября учетная ставка НБУ, сейчас она составляет 16,5%. Нацбанк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит тенденцию замедления инфляции до цели 5%.

Минэкономики улучшило оценку роста экономики Украины в 2019 году с 2,8%, заложенных в майском макропрогнозе, до 3,5%.

Антимонопольный комитет разрешил компании Bakcell из Азербайджана купить второго по величине мобильного оператора в Украине – Vodafone.

В тренде Экономист озвучил главное достижение Кабмина Гончарука

443,6 млрд грн (в эквиваленте) составила на 1 октября сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов, год назад было 448,2 млрд грн. Полностью защищены вклады (в размере до 200 000 грн) 98,5% вкладчиков. Гарантиями Фонда по сумме покрываются 43,8% вкладов, что составляет 194,2 млрд грн.

24,8 гривни за доллар – такой средний курс в 2020 году может быть по оптимистичному прогнозу макроэкономики. Пессимистичный – 27 гривен за доллар. Правительство возьмет за основу консервативный прогноз развития экономики. На его базе будет скорректирован проект бюджета на 2020 год ко второму чтению в парламенте.

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Украина заняла 64 место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

Отменил около 20 актов, создававших бюрократические препятствия для бизнеса, Кабмин. В частности, упрощен порядок регистрации иностранных представительств в Украине, введена выдача разрешений на пользование недрами через онлайн-аукционы, отменены голографические марки на дисках с фоно- и видеограммами, а также дублирующиеся регуляторные акты в сфере розничной торговли алкоголем.

Госгеокадастр сделал открытой информацию о пользовании недрами – на публичную кадастровую карту нанесен слой "Геонадра", в котором отображается информация о выданных разрешениях на пользование недрами.

Сократилась на 22% капитализация крупнейших аграрных компаний Украины в октябре в годовом выражении и составила 2,3 млрд долл., сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ). Эксперты ассоциации проанализировали 14 агрокомпаний, акции которых торгуются на мировых биржах в течение последнего года.

Мир

Индия и Пакистан подписали историческое соглашение о границе. Это существенно снимает напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир, где в этом году почти дошло до открытой войны.

Страны-участницы ЕС согласились с необходимостью очередной отсрочки выхода Британии из союза, но пока не утвердили новую дату, на которую переносится Brexit.

Европарламент выразил разочарование в связи с отказом Евросоюза от переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС. "Депутаты Европарламента сожалеют о стремлении Франции, Дании и Нидерландов заблокировать это решение. Албания и Северная Македония приложили значительные усилия в течение последних нескольких лет и соответствуют критериям ЕС, чтобы начать переговоры о членстве. Отказ является стратегической ошибкой, которая наносит ущерб авторитету ЕС и направляет отрицательный сигнал другим возможным странам-кандидатам", – говорится в сообщении.

Правительство Гонконга отозвало законопроект об экстрадиции, ставший причиной многомесячных протестов в бывшей британской колонии, имеющей статус Специального административного района Китая. Выполнение главного требования митингующих стало первой серьезной победой внесистемной оппозиции Гонконга, начавшей борьбу с политической, экономической и культурной экспансией Китая.

Компания Tesla в третьем квартале неожиданно вышла на прибыльный уровень. В результате котировки ее акций взлетели на 20%. Компания в июле-сентябре поставила дилерам 97 тыс. электромобилей по сравнению с 95,2 тыс. в предыдущие три месяца. Это стало рекордным квартальным показателем.

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