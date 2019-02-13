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Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ

Сегодня, 13:56

Правительство продолжает «чистить» договорно-правовую базу в рамках СНГ от устаревших договоров

Фото: Кабинет министров Украины
Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/405/8da/5c64058da33bf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/405/8da/5c64058da33bf.jpg Экономика Правительство продолжает «чистить» договорно-правовую базу в рамках СНГ от устаревших договоров

Кабинет министров прекратил действие соглашения, которым в 1992 году создавалась Консультативная экономическая рабочая комиссия при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что инициатива по выходу Украине из соглашения принадлежит Министерству экономического развития, а Кабмин поддержал ее.

По результатам совместного анализа Минэкономразвития и Министерства иностранных дел соответствующее соглашение потеряло свое практическое значение в 1992 году в связи с созданием Координационно-консультативного комитета СНГ, который прекратил свою деятельность в декабре 2000 года. Соответствующее решение позволит привести договорно-правовую базу в рамках СНГ в соответствие с современными реалиями.

МЭРТ и МИД совместно проводят анализ 236 договоров, заключенных в рамках СНГ. За последние несколько месяцев Кабмин денонсировал с полдесятка неактуальных и устаревших договоров. Так, например, 6 февраля Украина прекратила действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией.

Также сообщалось, что 30 января Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ. На заседании правительство было принято решение о выходе нашей страны из соглашения, регулирующего поставки товаров между организациями стран-участниц Содружества независимых государств.

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Тег Кабмин, СНГ, соглашение

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