Украина вышла из ТОП-10 крупнейших торговых партнеров России

Торговый оборот между странами рухнул почти в три раза за пять лет

/ Фото: AFP

Торговый оборот Украины и России в январе-июне 2019 года сократился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – с 18,5 млрд долларов до 6,9 млрд долларов.

Об этом сообщает "Коммерсантъ", сославшись на статистику Федеральной таможенной службы по итогам первого полугодия.

По данным издания, за последние пять лет в десятке крупнейших торговых партнеров России произошло только одно изменение: из ТОП-10 вышла Украина, а ее место занял Казахстан (8,9 млрд долларов торгового оборота).

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Самым крупным торговым партнером России остался Китай – оборот вырос с 43 млрд долларов до 50,3 млрд долларов.

При этом США за пять лет переместились с девятого на пятое место, хотя объем торговли сократился – с 14,9 млрд долларов до 13,2 млрд долларов.

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В целом за первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот России составил 318 млрд долларов, тогда как за первые шесть месяцев 2014-го – 396,3 млрд долларов. Объем сократился почти на 20%.

Новости "Сегодня" сообщали, что в июле Украина продлила до конца 2020 года запрет на ввоз значительного перечня российских товаров. Впервые он был введен в конце 2015 года в ответ на ограничительные меры со стороны России.

На какие товары из Украины российская сторона ввела запрет в конце 2018 года, смотрите в нашем сюжете:

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