Украина высмеяла "братскую цену со скидкой" на российский газ для Молдовы

Фото: "Укртрансгаз" / Facebook

Если бы Молдова покупала газ в Словакии и импортировала через Украину, цена на входе составляла бы около 190 долларов за 1000 куб. м.

Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщается на странице "Нафтогаза Украины" в Facebook после того, как накануне президент Молдовы Игорь Додон заявил о достигнутых с президентом России Владимиром Путиным договоренностях относительно снижения цены на газ.

"РФ как опытный политический менеджер вновь предложила скидку, которая не является скидкой… "Братская цена со скидкой" от "Газпрома" – 237 долларов, что на 20% выше рыночной, доступной для Молдовы", – говорится в сообщении.

Компания отмечает, что Украина уже прошла путь, когда интересы государства обменивали на "причудливые скидки и обещания".

"Пять лет назад мы доказали и себе, и Европе, и России, что можно обеспечивать страну газом без "Газпрома", без политики и еще на этом экономить. Сегодня Молдова может воспользоваться теми возможностями, за которые мы так тяжело боролись в 2014-2015 годах", – добавили в "Нафтогазе".

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Российскую скидку для Молдовы также прокомментировал директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

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"При цене в Словакии на ВТП (виртуальный торговый пункт. – Ред.) в 165 долларов "братская" цена "Газпрома" для Молдовы в 237 долларов должна подтолкнуть правительство Молдовы к определенным выводам. Простая математика говорит о том, что если б Молдова сейчас покупала газ в Словакии и везла к себе через Украину, то цена на входе была б около 190 долларов, что на 20% ниже газпромовской", – написал он на своей странице в Facebook.

Макогон добавил, что если от цены отнять транспортировку до Словакии и обратно, то цена на российский газ в Молдове должна быть сейчас около 110-120 долларов, что в два раза меньше текущей.

Как писали "Сегодня", Молдова приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который был подписан в 2008 году и ежегодно продлевается. В нем стоимость газа привязана к ценам на нефть на мировых рынках. На прошлой неделе Додон заявил, что обеспокоен ситуацией вокруг будущего транзита российского газа по территории Украины.

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