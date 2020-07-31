Украина взяла курс на ТОП-5 мировых лидеров по экспорту зерна

В течение следующих 10 лет Украина продолжит улучшать свои неплохие позиции на мировом рынке зерна и потенциально войдет в ТОП-5 стран экспортеров зерновых. Об этом свидетельствуют прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирной продовольственной организации, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

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Ожидается, что на мировом рынке сохранится тенденция к увеличению производства зерновых. На фоне роста урожайности мировое производство повысится на 375 млн тонн и превысит 3 млрд тонн. В частности, мировое производство пшеницы увеличится на 86 млн тонн – до 839 млн тонн, прогнозируют аналитики.

По их данным, производство пшеницы в Украине на конец 2029 года достигнет 34 млн тонн или 4,1% мирового производства. Для сравнения, в 2019 году производство пшеницы было 28 млн тонн или 3,7% мирового производства.

"Несмотря на то, что посевные площади под пшеницей, ожидаемо, останутся почти неизменными, наращивание производства будет достигнуто за счет увеличения производительности на 20%. Также ожидается, что Украина и в дальнейшем будет увеличивать экспорт пшеницы, и на конец 2029 года он будет составлять около 25 млн тонн. Благодаря увеличению урожайности Украина продолжит укреплять свои позиции как один из мировых лидеров-экспортеров, и на конец 2029 года доля Украины на мировом рынке составит около 12%. Таким образом, в конце 2029 года Украина будет занимать шестое место по производству пшеницы и разделит с Канадой четвертое место по объему ее экспорта", – отмечается в прогнозах.

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По прогнозам, мировое производство кукурузы увеличится на 193 млн тонн – до 1,3 млрд тонн. Украина и дальше будет увеличивать объемы производства кукурузы. К концу 2029 года производство кукурузы в Украине увеличится на 14% – до 39 млн тонн, или 3% мирового производства (7 место в мире). Посевные площади под кукурузу останутся неизменными, а производительность увеличится.

Ожидается, что доля Украины в мировом экспорте кукурузы немного уменьшится – с 17% в 2019 году до 16% в 2029 году. При этом, Украина увеличит объемы экспорта кукурузы до 31 млн тонн (4 место в мире).

"Что касается других зерновых, таких как ячмень, овес и рожь, то на конец следующего десятилетия прогнозируется мировое увеличения их производства до 319 млн тонн. В Украине ожидается увеличение общего производства этих культур более чем на 1 млн тонн – до 11,6 млн тонн, в результате чего наша страна будет и в дальнейшем удерживать 8 место по производству этих зерновых. Экспорт увеличится с 5,2 млн тонн в 2019 году – до 6,4 млн тонн в 2029 году, тем самым укрепляя свои позиции на мировом рынке и занимая 5 место в мире", – добавили в УКАБ.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли, как погода натворила бед с украинским урожаем и за счет чего его удалось спасти:

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