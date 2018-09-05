Украина за 40 миллионов долларов отремонтирует турецкие вертолеты

Украина выиграла тендер стоимостью 40 млн долларов на ремонт и модернизацию 17 вертолетов Ми-17 турецкой жандармерии. Об сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который отправился в Турцию официальным визитом.

"Украина выиграла тендер – 40 млн долларов ремонт и модернизацию 17 вертолетов Ми-17 турецкой жандармерии. Реализуется компанией "Мотор Сич" и ремонтным заводом в Конотопе. У нас есть уникальная компетенция в сфере авиаремонта. Сотрудничество с Турцией – наша стратегия", – написал Аваков на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее в Службе безопасности Украины заявили о предотвращении серьезной диверсии против экономики и обороноспособности страны – вывода за границу стратегического предприятия "Мотор Сич".

При этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что государство не может повлиять на политику стратегически важной для Украины компании "Мотор Сич", которая на 100% находится в частной собственности.