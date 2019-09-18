Украина за месяц импортировала годовой объем картофеля

Объем импортного картофеля в августе стал абсолютным рекордом для этого месяца

/ Фото: Pixabay

Украина в августе импортировала около 4,3 тыс. тонн картофеля, дефицит которого прогнозируют аналитики, общая стоимость составила 795 тыс. долларов. Об этом пишет "Инфо-Шувар" со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

"Такой показатель является абсолютным рекордом для августа за всю историю независимости Украины. Фактически страна импортировала годовой объем картофеля только за один месяц", – говорится в сообщении.

По данным аналитиков оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар", предыдущие два сезона в Украине были довольно неплохие урожаи картофеля, и годовая потребность в импорте ограничивалась 3-5 тыс. тонн.

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Август и сентябрь – это период наибольшего предложения украинского картофеля, однако в этом году из-за непогоды поздние сорта картофеля вышли на рынок с опозданием в несколько недель, чем воспользовались импортеры из Беларуси, добавили они.

В сообщении также отмечается, что 17 сентября на площадке "Шувар" картофель продавался по 8-10 грн за килограмм – по сравнению с прошлым годом цены выросли в три раза, а сегодня, 18 сентября он стоит от 8 до 11 грн за килограмм.

Новости "Сегодня" писали, что в августе закупочные цены на картофель выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Однако в том же месяце он начал дешеветь на фоне импорта из Беларуси.

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