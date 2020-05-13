Украина за время карантина нарастила импорт свинины

Пока в Кабмине уверяют, что Украине не грозит дефицит продуктов, за апрель 2020 года наша страна импортировала около тысячи тонн свинины. Это почти вдвое больше, чем месяцем ранее (0,53 тыс. тонн), сообщили в Ассоциации свиноводов Украины (АСУ).

Впрочем, с января по апрель в страну ввезли 3,5 тыс. тонн мяса свиней стоимостью 7,2 млн долларов, что в 2,6 раза меньше в натуральном выражении и в 2,3 раза в валютном, чем за аналогичный период 2019 года.

К тому же экспорт мяса свиней также демонстрирует положительную динамику. В частности, за четыре месяца 2020 года за границу поставили 0,94 тыс. тонн стоимостью 2,6 млн долларов, что в два раза больше, чем год назад. Основное направление сбыта – ОАЭ, куда направили более чем треть всей экспортированной свинины.

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Следовательно, по итогам четырех месяцев 2020 года отрицательное сальдо по свинине уменьшилось в 3,5 раза – до минус 4,6 млн долларов против минус 15,76 млн долларов в прошлом году.

Напомним, по мнению экспертов, украинцы употребляют в пищу недостаточное количество не только рыбы, но и свинины: при физиологической минимальной норме потребления такого мяса в 30 кг на человека в год в Украине потребляется всего 15 кг.

При этом ранее мы выяснили, какая свинина лучше – с рынка или из супермаркета. Ответ узнавайте из результатов эксперимента "Сегодня":

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