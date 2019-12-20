Украина заключила еще одно газовое соглашение

Оператор ГТС уже имеет соглашения о взаимодействии с Польшей, Румынией и Венгрией

Фото: fourthandfifteen/Flickr

20 декабря 2019 года операторы газотранспортных систем Украины и Венгрии подписали межоператорское соглашение о точках присоединения между странами, которое вступит в силу с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба "Оператор ГТС Украины".

"Договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Берегово и Берегдароц, что полностью соответствуют правилам трансграничного сотрудничества и законодательству ЕС", – отметили в пресс-службе.

С 1 января 2020 года в точке соединения Берегово будут применяться стандартные правила ведения бизнеса, которые до этого были заблокированы для других пользователей сети долгосрочным контрактом с "Газпромом".

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"Таким образом, новый оператор ГТС уже имеет соглашения о взаимодействии с Польшей, Румынией и Венгрией. Переговоры про подобные контракты со Словакией и Молдовой в настоящее время ведутся в ежедневном режиме, и, как ожидается, будут подписаны в ближайшее время", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина и Румыния заключили историческое соглашение по газу. Переговоры при посредничестве Еврокомиссии продолжались более трех лет, к ним также были привлечены операторы Болгарии, Греции и Молдовы. Это значит, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать голубое топливо по новому маршруту поставок – из Южной Европы и Турции – через Болгарию и Румынию – в Украину и дальше в Молдову. То есть с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1 – Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении – 15,8 млн куб.м в сутки.

Во время встречи в городе Брюссель 12 декабря 2019 года операторы ГТС Украины, Молдовы, Румынии и Болгарии принципиально согласовали текст соглашений по обеспечению реверса трансбалканским газопроводом, а именно по "Транзиту-1" в направлении Болгария-Румыния-Украина-Молдова.

Отметим, что подписанное ранее соглашение между операторами ГТС Украины и Румынии не позволяло транспортировать природный газ в реверсном направлении, а также не обеспечивало европейские правила взаимодействия, поскольку такая возможность была заблокирована действующим транзитным контрактом между "Нафтогазом" и ОАО "Газпром". По окончании этого контракта с 1 января 2020 такое условие будет нивелировано и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам.

Сайт "Сегодня" также рассказывал о том, что Молдова заявила о готовности получать топливо через "Турецкий поток".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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