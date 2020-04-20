Украина закупила защитные костюмы для медиков: в Минздраве назвали цену

Пока в Украине растет число зараженных COVID-19, Министерство здравоохранения закупило более 71 тысячи костюмов биозащиты для медиков, работающих с инфицированными коронавирусом. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить наших медиков качественными средствами индивидуальной защиты. Поэтому уже в ближайшее время Минздрав получит более 71 тыс. качественных защитных костюмов, которые будут распределены по всей стране", – написала Шаталова на своей странице в Facebook.

По ее словам, в тендере участвовали семь производителей, но предложения только четырех из них соответствовали всем необходимым критериям и стандартам. Стоимость этих костюмов составляла от 488 до 610 грн. Более дешевые костюмы, по словам Шаталовой, не имеют необходимых для защиты от коронавируса свойств и/или соответствующей сертификации.

Реклама

Читайте также: Украина может превратиться в экспортера масок: эксперт озвучил план

"Минздрав ни при каких обстоятельствах не будет экономить на жизни и здоровье наших медицинских работников! Мы не можем, с одной стороны, говорить об уважении к врачам и, с другой стороны, заставлять их терять сознание из-за двух часов использования костюма без сертификации", – объяснила Шаталова.

В тренде Повышение субсидий в Украине: насколько больше начислят

В итоге был выбран костюм за 488 грн. Таким образом, 71 тысяча костюмов обошлась бюджету примерно в 34,65 млн гривен.

"Это костюмы китайского производства, которые имеют все европейские сертификаты, предприятие соответствует стандартам ISO, костюмы биозащиты – стандарта 14126, кроме того, костюмы биозащиты соответствуют требованиям изделий для медицинского использования, а также в своем комплекте имеют бахилы. Смысл не в том, чтобы купить самые дешевые костюмы, которые не смогут защитить врачей. Смысл в том, чтобы обеспечить наших врачей надежной защитой", – резюмировала замминистра.

Реклама

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как винницкие фабрики стали шить защитные костюмы и маски. Сшитые на предприятии вещи развозят по больницам.

А о том, насколько украинцы переживают из-за риска заразиться коронавирусом, узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама