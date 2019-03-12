Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украина заметно урезала закупки газа за границей

Сегодня, 12:27

Потребление голубого топлива в стране падает, а добыча – растет

Фото: utg.ua
Фото: utg.ua.
Украина заметно урезала закупки газа за границей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/692/616/5c769261604c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/692/616/5c769261604c9.jpg Экономика Потребление голубого топлива в стране падает, а добыча - растет

За первые два месяца 2019 года Украина импортировала 0,9 млрд куб. м газа. Это на 20% меньше, чем в январе-феврале 2018 года. Об этом сообщает оператор газотранспортной системы (ГТС), госкомпания "Укртрансгаз".

Потребление газа в целом тоже упало – до 7,9 млрд куб. м, то есть на 9% по сравнению с показателями за январь-февраль 2018 года.

А вот поступление газа собственной добычи, напротив, выросло. Газодобывающие компании Украины закачали в ГТС 3,5 млрд куб. газа, что на 3% выше прошлогодних показателей. Это позволяет Украине все меньше зависит от импортного топлива. К слову, ранее стало известно, сколько газа должна добывать Украина для отказа от импорта.

Источник: "Укртрансгаз"
Источник: "Укртрансгаз"

"Уже в течение 1201 дня – четвертую зиму - Украина не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС", – добавили в "Укртрансгазе".

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже заявлял, что Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера. Глава правительства подчеркивал, что любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа – вещь недопустимая:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег газ, потребление, ГТС, Украина, Укртрансгаз, добыча газа, импорт газа

Вы сейчас просматриваете новость " Украина заметно урезала закупки газа за границей". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отопительный сезон в Украине: сколько газа осталось в подземных хранилищах

Вчера, 12:37

По данным "Укртрансгаза", за сутки из ПХГ отобрано 36,8 млн кубометров газа

Европа нарастила импорт газа из США на 180%

8 марта, 15:45

Евросоюз и Штаты договорились о расширении энергетического сотрудничества

Украина может потерять транзит газа: Коболев рассказал, как решить проблему

4 марта, 10:20

Если будет достроен "Северный поток – 2", то будет риск военного противостояния Украины, считает глава "Нафтогаза"

В Украине планируют добывать газ с глубины 7 км

1 марта, 14:33

За последний год существенно стабилизировалась политика государства по отношению к газодобывающим компаниям

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев

Старики ловят Пенсионный фонд на процедурных нарушениях

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

Почему Украина предпочитает американское оружие, а не советское

Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными