Украина заметно урезала закупки газа за границей
Потребление голубого топлива в стране падает, а добыча – растет
За первые два месяца 2019 года Украина импортировала 0,9 млрд куб. м газа. Это на 20% меньше, чем в январе-феврале 2018 года. Об этом сообщает оператор газотранспортной системы (ГТС), госкомпания "Укртрансгаз".
Потребление газа в целом тоже упало – до 7,9 млрд куб. м, то есть на 9% по сравнению с показателями за январь-февраль 2018 года.
А вот поступление газа собственной добычи, напротив, выросло. Газодобывающие компании Украины закачали в ГТС 3,5 млрд куб. газа, что на 3% выше прошлогодних показателей. Это позволяет Украине все меньше зависит от импортного топлива. К слову, ранее стало известно, сколько газа должна добывать Украина для отказа от импорта.
"Уже в течение 1201 дня – четвертую зиму - Украина не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС", – добавили в "Укртрансгазе".
Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже заявлял, что Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера. Глава правительства подчеркивал, что любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа – вещь недопустимая:
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