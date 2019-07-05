Украина заметно увеличила экспорт в Канаду: что продаем

Значительную часть дохода от торговли с этой страной приносят товары

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Украина наращивает экспорт в страны ЕС, но это не единственная "зона" развития внешней торговли. Так, за первый квартал 2019 года страна экспортировала в Канаду товаров и услуг на 41,9 млн долларов. Это на 48,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

При этом экспорт товаров составил 27,2 млн долларов и вырос на 62,4%. Его структура выглядит так:

продукты переработки овощей – 28,7% от общего объема;

медь и изделия из нее ‒ 17,1%;

черные металлы – 12,6%;

экстракты дубильные – 8,2%;

ядерные реакторы и котлы ‒ 4,7%.

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"Украинский экспорт в Канаду постоянно увеличивается. В то же время, согласно экспортной стратегией Минэкономразвития, его объем может быть куда большим", - отмечается в сообщении ведомства на официальной странице в Facebook.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина нарастила аграрный экспорт, при этом попав в тройку главных поставщиков этой продукции в страны ЕС за период с мая 2018-го по апрель 2019 года.

При этом Украина покинула тройку мировых экспортеров меда:

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