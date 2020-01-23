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Украина заняла второе место в рейтинге стран с самым дешевым интернетом

23 января, 16:43

Первое место в списке досталось Сирии, но качество связи в Украине все же лучше

Украина заняла второе место в рейтинге стран с самыми дешевыми услугами интернет-связи. сообщает "Ранок з Україною".

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Первое место в рейтинге досталось Сирии, где за последний год интернет подешевел в два раза. А вот скорость интернета в Украине все же лучше. Такие выводы сделала британская консалтинговая компания. По ее данным, интернетом в Украине пользуются 26 млн. людей.

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Ранее "Сегодня" сообщали, что в Украине все популярнее становятся покупки через интернет. Причем, мужчины покупают в интернете гораздо чаще, чем женщины. Сейчас каждый третий интернет-пользователь в Украине покупает товары онлайн. Чаще всего украинцы покупают через интернет бытовую технику, одежду и косметические товары. Помимо этого, онлайн все чаще покупают б/у товары, что становится своеобразным трендом.

При этом "Сегодня" рассказывали о результатах социологического исследования цифровой грамотности украинцев, которые представило министерство цифровой трансформации и премьер-министр Алексей Гончарук. Согласно данным исследования, больше половины семей в Украине все еще живут без компьютера.

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Источник: Сегодня

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