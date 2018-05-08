Украина запланировала масштабный "ремонт" ГТС

"Укртрансгаз" и "Нафтогаз Украины" разработали 10-летний план модернизации ГТС Украины – на 2018-2027 годы. Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

Целью этого плана стало приведение производственных мощностей в соответствие с европейскими стандартами.

В частности, предусмотрена реконструкция четырех компрессорных станций: "Яготин", "Диканька", "Ромны" и "КЦ 4 Бильче-Волица". В реконструкцию компрессионных станций в 2018-2020 годах планируют вложить более 7 млрд грн.

Также прорабатывается вопрос ликвидации существующих узких мест в украинской газотранспортной системе (ГТС). Это необходимо, чтобы поддержать развитие отечественной добычи газа.

В ближайшее время "Укртрансгаз" инициирует международные торги через систему публичных закупок Prozorro, в которых на прозрачных и конкурентных условиях смогут принять участие как иностранные, так и украинские компании. Первые закупочные процедуры планируется начать во втором квартале 2018 года в проекте по реконструкции компрессионной стации "Яготин". Далее будет проводиться закупка работ для модернизации "КЦ № 4 Бильче-Волица".

Как известно, закон о реформе ГТС Украины вступил в силу в 2014 году. Согласно документу, ГТС и подземные хранилища газа (ПХГ) остаются в госсобственности, однако отныне их можно передавать в управление специально созданным компаниям. В этих управляющих компаниях украинское государство получит контрольный пакет, а остальные акции могут приобрести европейские и американские компании.

При этом реформу ГТС придется переписать из-за решения Стокгольмского арбитража по спору "Нафтогаза" с "Газпромом", заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.