Украина заплатила МВФ по старому долгу

Сегодня, 15:25

Транш перечислили в рамках расчетов по программе stand-by

Фото: AFP
Фото: AFP

Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) около 114 млн SDR – специальной валюты Фонда. В пересчете на доллары эта сумма составляет 165 млн.

По данным Национального банка Украины (НБУ), соответствующий платеж был проведен по программе stand-by 2014 года.

Нынешний расчет – не последний в 2018 году. Следующий транш в пользу МВФ Украина осуществит 30 апреля. Заплатить придется 38,8 тысяч SDR, то есть приблизительно 54,3 тыс. долларов по текущему курсу.

Ранее сообщалось, что Украина попала в ТОП-3 главных должников МВФ. Больше, чем наша страна, Фонду задолжала только Греция.

Впрочем, Украина должна не только МВФ – госдолг страны превысил 2 трлн гривен. Только в 2018 году Украине придется погасить 4 млрд долларов задолженности. В целом, за последующие четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу.

Золотовалютные резервы НБУ сейчас составляют 18,5 млрд долларов. По подсчетам экспертов, собственных средств на погашение долгов Украине хватить "впритык", поэтому лучшим вариантом являются новые кредиты. При этом, как отмечают специалисты, очень важно занимать деньги на более выгодных условиях, уменьшая суммы выплат по процентам. Таким образом, Украина будет постепенно облегчать долговое бремя.

Как сообщалось, в отношениях МВФ и Украины наметился очередной кризис:
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"Сегодня"

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