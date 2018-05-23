Украина заплатила России почти 70 млн долларов за ядерное топливо

Украина в январе-марте 2018 года приобрела ядерное топливо на общую сумму 96,4 млн долларов. Это на 20,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (121,45 млн долларов).

В частности, за первые три месяца 2018 года для украинских АЭС было закуплено топливо российского производства на 67,99 млн долларов, шведского производства – на 28,41 млн долларов. Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в январе-марте-2018 года у ТВЭЛ (РФ) в денежном эквиваленте составила 70,5%, у шведской "дочки" Westinghouse (США) – 29,5%.

Ранее вице-президент и управляющий директор Westinghouse Азиз Даг уже отмечал, что Westinghouse готова поставлять ядерное топливо на все атомные электростанции Украины.

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по сделкам с компаниями ТВЭЛ и Westinghouse Electric Sweden. Сейчас "Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных энергетическими реакторами общей мощностью 13,835 ГВт.

Напомним, Westinghouse поставляет топливо украинских АЭС с 2005 года, когда первые шесть сборок были загружены в третий энергоблок Южно-Украинской АЭС. При этом президент Украины Петр Порошенко отмечал, что Украина должна снизить долю закупки ядерного топлива в РФ до 45%. По словам главы государства, диверсификация источников поставок ядерного топлива для АЭС Украины является важной целью для обеспечения энергобезопасности страны.