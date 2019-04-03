Украина запретила любые авиаперелеты в РФ: итоги дня

Кабинет министров установил запрет на осуществление нерегулярных полетов между Украиной и Россией

Украина запретила любые авиаперелеты в РФ: итоги дня Сергей Гусев 2019-04-03T19:57:38+03:00 Экономика Кабинет министров установил запрет на осуществление нерегулярных полетов между Украиной и Россией

Общество

15 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погибли двое украинских военнослужащих, двое были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Завершится 6 апреля в Киеве отопительный сезон 2018-2019 годов. Такое решение приняла КГГА.

Выросла на 19,2% в феврале в годовом измерении стоимость лекарств в Украине, подсчитали в отраслевом издании apteka.ua. Речь идет о динамике средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров "аптечной корзины". Медицинские изделия за год подорожали на 7,6%, косметика – на 16,4%. Стоимость диетических добавок выросла на 25,9%.

Заболели почти 138 тысяч человек в Украине в течение недели с 25 по 31 марта гриппом и ОРВИ. Уровень заболеваемости среди взрослых и детей за неделю уменьшился на 4,6% и 10% соответственно.

Составляет 417,3 грн в 2019 году необлагаемая налогом на доходы физлиц сумма суточных для командировок в пределах Украины. В прошлом году было 372,3 грн.

Кабинет министров одобрил проект постановления, предусматривающего внедрение с 1 июля 2019 года государственного регулирования цен на лекарственные средства, входящие в Национальный перечень лекарственных средств.

1 млрд грн распределил Кабинет министров на интернетизацию и компьютеризацию школ. 700 млн грн будет направлено на обеспечение доступа к интернету, а 300 млн грн – на закупку компьютеров.

Составит 5 тыс. грн на одного человек размер ежегодной материальной помощи, которую КГГА будет выплачивать участникам АТО, включая воинов-добровольцев.

Кабинет министров установил запрет на осуществление нерегулярных полетов между Украиной и Россией, за исключением рейсов, которые необходимы для обеспечения миссии ООН, Красного креста и ОБСЕ.

Экономика

Ослабил на 11 копеек до 27,08 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 4 апреля по сравнению с предыдущим банковским днем, 3 апреля.

Привлекло 6,772 млрд грн и 122 млн долларов Министерство финансов 2 апреля на аукционе по размещению ОВГЗ. Средства в гривне привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 105, 189, 364 и 546 дней, средневзвешенная доходность – 19,5, 19,0, 18,5 и 18,25% годовых, соответственно. Средства в долларах привлечены на 120 и 365 дней, доходность 6,5 и 7,25% годовых.

Поступило 296,8 млрд грн за I квартал 2019 в сводный бюджет страны. Это на 14,2% больше соответствующего периода прошлого года. При этом в государственный бюджет собрано 236,9 млрд грн. Этот показатель превышает соответствующий период прошлого года на 13,4%.

Составил 25,3 млрд грн дефицит государственного бюджета в первом квартале при утвержденном годовом показателе в 90,0 млрд грн. Дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований

412,6 млн грн поступило по результатам января-марта в бюджет от аренды государственного имущества. Это 34,38% годового плана.

Принес мобильным операторам 16 млрд грн в 2018 году доступ к интернету, а голосовые услуги – 14,7 млрд грн. Доходы от интернета впервые превысили доходы от голосовой связи. Два года назад на первое направление приходилось всего 6,8 млрд грн, а на второе – 20,4 млрд.

Увеличили на 18,12% страховые компании – члены Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) в январе-феврале сбор страховых платежей по полисам ОСАГО по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 661,448 млн грн. При этом количество договоров ОСАГО возросло на 7,06% – до 1,066 млн.

Увеличился на 8,5% в январе-феврале общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам ОСАГО – до 393,3 млн грн. В том числе 73,116 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 43,1% больше, чем за январь-февраль 2018 года.

38,345 млн тонн зерновых и зернобобовых экспортировала Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 3 апреля, что на 24% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ. Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. Экспорт зерновых в 2018/2019 МГ прогнозируемо составит 49 млн тонн.

Мир

Увеличились на 0,4% розничные продажи в еврозоне в феврале относительно января, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). В годовом выражении рост составил 2,8%, став максимальным с ноября 2017 года.

Свои 24 тысячи патентов на технологии гибридных автомобилей автоконцерн Toyota выложит в бесплатный доступ. Свое решение компания объясняет желанием расширить использование транспортных средств с низким уровнем выбросов до того, как мировая автопромышленность перейдет на электромобили.

В УЕФА рассмотрят возможность исключения футбольных команд из турниров из-за проявления расизма со стороны фанатов. Об этом сообщил президент организации Александер Чеферин.

Около 67 лет составляет сейчас средний возраст миллиардера в Северной Америке. Ожидается, что в ближайшие 20 лет к наследникам миллиардеров мира может перейти примерно 3,4 трлн долларов. Миллиардеры живут все дольше, это, по сообщению Bloomberg, увеличивает вероятность судебных тяжб. Миллиардерам следует готовиться к тому, что их потомки могут не выдержать ожидания и попробовать добиться их признания недееспособными.

270 тыс. куб. м сжиженного газа будет вмещать крупнейший в мире танкер, который собирается построить шанхайская компания Hudong-Zhonghua. Сообщается, что техническая документация для начала строительства, будет подготовлена к концу 2020 года.

Продлятся 10 дней всеобщие каникулы в Японии, объявленные с 27 апреля по 6 мая 2019 года. Они связаны с началом новой эры – "Рэйва" ("Красота и гармония"), которая начнется вместе со вступлением 1 мая на императорский престол принца Нарухито.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.