Украина запретила удобрения из России

Кабинет министров Украины запретил ввоз российских минеральных удобрений. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

Ограничения пока вводятся временно, детали должны оформить Министерство экономики и Министерство юстиции.

"Даем два поручения Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее [заседание] правительства, а что касается временных ограничений – поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение", – сказал Гройсман.

Как сообщалось, Украина в 2017 году нарастила импорт товаров из России на 40% по сравнению с годом ранее. Значительный рост импорта из РФ обеспечили закупки нефтепродуктов и минеральных удобрений.

При этом Украина продолжает торговать с РФ себе в убыток – покупка товаров превышает продажу.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разобрался, как меняется структура международной торговли и какие украинские товары интересуют мир.