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Украина запретила ввозить говядину из Польши

Сегодня, 15:09

В стране запрещен ввоз польского крупного рогатого скота и продукции из него

Фото: Pixabay
Украина запретила ввозить говядину из Польши //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fc4/cec/5c7fc4cecac68.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fc4/cec/5c7fc4cecac68.jpg Экономика В стране запрещен ввоз польского крупного рогатого скота и продукции из него

Украина с 15 февраля временно запретила ввоз говядины из Польши из-за случаев заражения животных коровьим бешенством в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Решение принял главный государственный ветеринарный инспектор Украины.

"В связи с выявленной ГЭ КРС (губчатоподобной энцифалопатии крупного рогатого скота. – Ред.) в Республике Польша, согласно официальному сообщению Всемирной организации по охране здоровья животных, временно запрещен ввоз из Польши в Украину крупного рогатого скота, продукции и сырья из него", – сказано в сообщении.

При этом в Службе добавили, что в Украине не регистрировалось случаев заболевания животных коровьим бешенством.

Напомним, уже месяц в Европе продолжаются скандалы с зараженным мясом, которое поставляла Польша. Скандал разгорелся в Польше после репортажа журналистов, который продемонстрировал, как на одной из боен в Мазовецком воеводстве убивают больных коров, отправляя их мясо на продажу. После этого эфира деятельность фирмы была прекращена.

Главный ветеринарный врач Польши Павел Немчук сообщил, что из страны на экспорт было отправлено 2,7 тонны мяса, полученного, по предварительным данным, от больных коров. Позже стало известно, что около 150 кг опасного продукта было продано покупателям мясных лавок во Франции. Еще 500 кг зараженного мяса из Польши были уничтожены. Некоторое количество зараженного мяса попало также в Словакию.

Следы опасного мяса обнаружили и в Чехии. Официальный представитель Еврокомиссии Анка Падурару заявляла, что в польской говядине обнаружена сальмонелла. На этом фоне Чехия серьезно ужесточила проверки ввозимого из Польши мяса.

Ранее эксперты сравнили стоимость мяса в Польше и Украине. Она оказалась существенной:

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Тег Польша, мясо, импорт, говядина, продукты питания

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УНН

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