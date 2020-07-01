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Украина осуществила первую поставку газа в Румынию через Молдову

1 июля, 14:41

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

На прошлой неделе начались тестовые поставки газа из Украины в Румынию через Молдову

В Украине, где готовятся к "нулевому" транзиту газа из РФ, 1 июля компания "Оператор ГТС Украины" запустила виртуальную точку соединения газотранспортной системы на границе с Польшей и осуществила первую поставку газа в Румынию через ГИС "Орловка". Об этом сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

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Он рассказал о начале функционирования на границе единой виртуальной точки "ВТС-Украина-Польша", которая предусматривает объединение двух точек межгосударственного соединения "Дроздовичи" и "Германовичи".

"Запустили виртуальную точку на границе с Польшей и осуществили первую поставку газа в Румынию через ГИС "Орловка". Ранее транзит в Румынию проводился только для "Газпрома", так как Молдоватрангаз не подписывал договоры на транзит газа через территорию Молдовы с другими трейдерами", – пояснил Макогон.

По его словам, на прошлой неделе такие договоры были подписаны, что позволило начать тестовые поставки газа из Украины в Румынию через Молдову.

Как отметил топ-менеджер госкомпании, после запуска "Турецкого потока" российский "Газпром" полностью отказался от использования Трансбалканского газопровода для поставок газа в Турцию, Грецию, Болгарию и Румынию.

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"Поэтому в интересах всех операторов данного газопровода (Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины) искать новые способы его использования. Надеемся, в скором будущем начнутся поставки газа и в обратном направлении – с юга Европы в Украину. Чем больше альтернативных источников поставок газа, тем более низкими будут цены на газ для потребителей Украины", – сказал Макогон.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что транзит газа через украинскую газотранспортную систему в южном направлении в июне вырос на 50% по сравнению с маем и в четыре раза по сравнению с апрелем из-за остановки на ремонт газопровода "Турецкий поток", принадлежащего российскому "Газпрому".

Напомним, в Украине, где собираются модернизировать газотранспортную систему, 24 июня утвержден план развития газохранилищ на 2020-2029 годы, а также инвестиционная программа для украинских подземных хранилищ на 2020 год. За девять лет в модернизацию ГТС вложат 13,5 млрд гривен.

Напомним, в конце декабря Украина и Россия подписали новый пятилетний контракт на транзит газа.

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газ Польша Румыния Молдова ГТС транзит газа Турецкий поток Трансбалканский газопровод Сергей Макогон Оператор ГТС

Источник: Сегодня

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