Украина зарабатывает на малой приватизации: обнародованы итоги за год

Цена лотов в среднем повышалась более чем на 50%

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За год проведения малой приватизации в Украине бюджеты разного уровня получили 1,48 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба "Prozorro.Продажи".

По данным торговой площадки, с 17 августа 2018 года было проведено 1142 успешных аукциона, на которых было выставлены 2812 различных объектов. В торгах приняли участие более двух тысяч участников, которые конкурировали за каждый лот, что позволило повысить стартовую цену в среднем на 59,64%.

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39% лотов были выставлены на аукционы Фондом госимущества (ФГИ) Украины на сумму более 570 млн гривен.

"Органами местного самоуправления был организован 61% от общего количества успешных аукционов, которые привлекли в свои бюджеты около 910 млн гривен", – указали в Prozorro.

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К системе присоединились 239 населенных пунктов и территориальных общин во всех областях Украины. При этом за год лидерами по объему привлеченных за счет малой приватизации средств стали такие города:

Львов – 419,23 млн грн;

Житомир – 101,98 млн грн;

Киев – 90,79 млн грн;

Винница – 35,78 млн грн;

Чернигов – 21,32 млн грн;

Одесса – 21,23 млн грн;

Коломыя – 18,67 млн грн;

Днепр – 15,87 млн грн;

Харьков – 15,83 млн грн;

Умань – 15,12 млн грн.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему приватизация госимущества приносит Украине в разы меньше, чем задумано.

Большую приватизацию в Украине пытаются провести с 2016 года, однако каждый год она не может стартовать, из-за чего возникают проблемы с выполнением доходной части госбюджета.

В январе 2019 года Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации в 2019 году. В списке было 16 предприятий. Ни одно из них пока не продано.

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