Украина заработала на экспорте зерна рекордную сумму

Рейтинг крупнейших импортеров украинских зерновых возглавил Египет

Фото: Pixabay

Украина заработала на экспорте зерна рекордную сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2e7/010/5c62e70100899.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2e7/010/5c62e70100899.jpg 2019-02-12T17:35:00+02:00 Экономика Рейтинг крупнейших импортеров украинских зерновых возглавил Египет

Несмотря на то, что по итогам 2018 года экспорт украинских зерновых сократился до 41,7 млн тонн, украинские аграрии заработали на нем рекордную сумму – 7,2 млрд долларов.

Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Николай Пугачев, сообщается на сайте Центра.

По его словам, рост экспорта украинского зерна в денежном выражении произошел в первую очередь за счет увеличения экспортных цен.

Эксперт добавил, что в прошлом году установлен новый рекорд по объемам зарубежных поставок кукурузы – 21,4 млн тонн, который на 10% превысил показатель 2017 года и в 5,2 раза итоги 2010 года.

Объемы экспорта пшеницы превысили показатели 2010 года в 3,3 раза, но уменьшились по сравнению с 2017-м до 16,4 млн тонн.

Поставки ячменя на зарубежные рынки в 2018-м снизились до 3,6 млн тонн. При этом зафиксирован четырехкратный рост зарубежных поставок ржи – до более 100 тыс. тонн.

На сайте Центра опубликован рейтинг крупнейших импортеров украинских зерновых:

Египет (666 млн долларов);

Испания (643 млн долларов);

Нидерланды (556 млн долларов);

Китай (552 млн долларов);

Индонезия (487 млн долларов);

Саудовская Аравия (449 млн долларов);

Италия (336 млн долларов);

Филиппины (316 млн долларов);

Тунис (290 млн долларов);

Марокко (263 млн долларов);

Ливия (248 млн долларов).

Совокупно эти 11 государств сформировали две трети объема закупок украинских зерновых в денежном выражении.

Напомним, по итогам маркетингового года, который длился с с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года, Украина экспортировала 39,4 млн тонн зерновых культур:

Кроме того, эксперты полагают, что аграрный экспорт может принести Украине больше выгоды, чем сейчас.

Специалисты отмечают, что цена продуктов сильно зависит от степени их обработки. Поэтому стране выгоднее продавать готовую брендированную продукцию, а не сырье, которое уйдет на переэкспорт после обработки в других странах.

В докладе, опубликованном Еврокомиссией 10 января 2019 года, говорилось, что Украина стала пятым государством по поставкам сельскохозяйственной продукции в ЕС.

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