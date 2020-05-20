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Украина ждет денег от МВФ: в Кабмине назвали суммы

20 мая, 15:44

Ксения Капустинская

Первый транш полностью уйдет на покрытие дефицита бюджета

Кабинет министров Украины утвердил проект письма о намерениях, которое будет направлено Международному валютному фонду (МВФ) в рамках подготовки кновой программе сотрудничества. Об этом сообщил присутствовавший на заседании правительства нардеп Алексей Гончаренко.

Как следует из опубликованных депутатом копий документа, Кабмин рассчитывает, что Украина получит 19-месячную программу финансирования stand-by. Ожидается, что общий объем финансирования составит около пяти миллиардов долларов, а первый транш – около 1,9 млрд долларов.

В письме указано, что кредит МВФ будет частично направлен на покрытие дефицита государственного бюджета. В частности, на эти цели потратят весь первый транш.

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Ранее ожидалось, что Украина получит первый транш от МВФ в мае, однако это маловероятно, учитывая процедуру предоставления кредитов МВФ. Так, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, в мае будет подписан меморандум с МВФ. Как известно, после подписания меморандума решение о выделении денег еще должен принять Совет директоров фонда и только потом начнется перечисление средств.

В целом, как неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский, Украина планирует продолжать сотрудничество с МВФ:

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кредиты транш stand-by финансовая помощь МВФ дефицит бюджета

Источник: Сегодня

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