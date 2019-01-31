Украина ждет денег от МВФ: в Нацбанке объяснили, почему это важно

Страну ждут пиковые выплаты по госдолгу, но регулятор сохраняет позитивные прогнозы

Фото: Getty Images

Украина ждет денег от МВФ: в Нацбанке объяснили, почему это важно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/094/e72/5c4094e72d890.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/094/e72/5c4094e72d890.jpg 2019-01-31T15:01:00+02:00 Экономика Страну ждут пиковые выплаты по госдолгу, но регулятор сохраняет позитивные прогнозы

Прогноз Национального банка Украины (НБУ) предусматривает сохранение экономического роста, однако для этого стране необходимо сохранить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Ключевым предположением макроэкономического прогноза остается сотрудничество с МВФ и относительно благоприятные условия доступа к международным рынкам капитала", - подчеркнули в НБУ.

В Нацбанке добавили, что укреплению макрофинансовой стабильности будут способствовать внешние официальные привлечения и размещения еврооблигаций. Они же позволят осуществить выплаты по внешнему государственному долгу, пик по которым приходится на 2019-2020 годы.

При этом НБУ рассчитывает на получение в 2019 году двух траншей от МВФ. Их общая сумма составит около 2,5 млрд долларов, а поступление ожидается в мае и ноябре.

Напомним, 18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. Также в декабре 2018 года Украина получила первый транш по новой программе МВФ stand-by в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина ждет денег от МВФ: в Нацбанке объяснили, почему это важно". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...