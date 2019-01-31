Украина ждет денег от МВФ: в Нацбанке объяснили, почему это важно
Страну ждут пиковые выплаты по госдолгу, но регулятор сохраняет позитивные прогнозы
Прогноз Национального банка Украины (НБУ) предусматривает сохранение экономического роста, однако для этого стране необходимо сохранить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
"Ключевым предположением макроэкономического прогноза остается сотрудничество с МВФ и относительно благоприятные условия доступа к международным рынкам капитала", - подчеркнули в НБУ.
В Нацбанке добавили, что укреплению макрофинансовой стабильности будут способствовать внешние официальные привлечения и размещения еврооблигаций. Они же позволят осуществить выплаты по внешнему государственному долгу, пик по которым приходится на 2019-2020 годы.
При этом НБУ рассчитывает на получение в 2019 году двух траншей от МВФ. Их общая сумма составит около 2,5 млрд долларов, а поступление ожидается в мае и ноябре.
Напомним, 18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. Также в декабре 2018 года Украина получила первый транш по новой программе МВФ stand-by в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.
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