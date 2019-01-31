Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украина ждет денег от МВФ: в Нацбанке объяснили, почему это важно

31 января, 15:01

Страну ждут пиковые выплаты по госдолгу, но регулятор сохраняет позитивные прогнозы

Фото: Getty Images
Украина ждет денег от МВФ: в Нацбанке объяснили, почему это важно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/094/e72/5c4094e72d890.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/094/e72/5c4094e72d890.jpg Экономика Страну ждут пиковые выплаты по госдолгу, но регулятор сохраняет позитивные прогнозы

Прогноз Национального банка Украины (НБУ) предусматривает сохранение экономического роста, однако для этого стране необходимо сохранить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Ключевым предположением макроэкономического прогноза остается сотрудничество с МВФ и относительно благоприятные условия доступа к международным рынкам капитала", - подчеркнули в НБУ.

В Нацбанке добавили, что укреплению макрофинансовой стабильности будут способствовать внешние официальные привлечения и размещения еврооблигаций. Они же позволят осуществить выплаты по внешнему государственному долгу, пик по которым приходится на 2019-2020 годы.

При этом НБУ рассчитывает на получение в 2019 году двух траншей от МВФ. Их общая сумма составит около 2,5 млрд долларов, а поступление ожидается в мае и ноябре.

Напомним, 18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. Также в декабре 2018 года Украина получила первый транш по новой программе МВФ stand-by в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег экономика, прогноз, транш, госдолг, МВФ

Вы сейчас просматриваете новость " Украина ждет денег от МВФ: в Нацбанке объяснили, почему это важно". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко встретился с главой МВФ в Давосе: о чем говорили

23 января, 19:01

Кристин Лагард заверила Украину в поддержке со стороны МВФ, но и напомнила о необходимости реформ

НБУ: Новая программа с МВФ – фундамент для макрофинансовой стабильности Украины

17 января, 18:24

Благодаря программе Украина уже получила от международных партнеров 2,4 млрд долл

Каким будет курс и самые выгодные ставки по депозитам: финансовый прогноз на начало года

14 января, 07:00

Украинцы по-прежнему хранят деньги в банках. Эксперты: стабильнее покупать йену и золото

МВФ и Фонд госимущества решили "спасать" большую приватизацию в Украине

10 января, 14:32

Продажа крупных объектов госсобственности должна была начаться с торгов по ОПЗ

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов