Украина ждет кредита от МВФ: в Нацбанке назвали сроки

Транш поможет стране справиться с "дырой" в бюджете и внешними долгами

Украина может уже получить первый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой программы сотрудничества. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий. Он уточнил, что речь идет о получении около двух миллиардов долларов.

"Прогноз НБУ предполагает получение первого транша финансирования на сумму около 2 млрд долларов во втором квартале", – сказал Смолий.

По его словам, такая сумма поможет Украине покрыть дефицит бюджета, который из-за кризиса увеличится до 7,5% ВВП. Кроме того, средства МВФ позволят стране уверенно пройти период выплат по внешнему долгу.

Как известно, для продолжения сотрудничества Украины с МВФ Верховная Рада должна принять закон о банках. Этот документ был принят в первом чтении, однако противники законопроекта внесли 16 тысяч поправок.

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При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил помощь от МВФ с кровью для организма. Он также отмечал, что размер первого транша МВФ может составить 1,7-2 млрд долларов, а размер кредитной программы между МВФ и Украиной должен вырасти с 5,5 млрд до 8 млрд долларов.

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