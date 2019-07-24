Украина ждет освобождения моряков, а цену на газ хотят сохранить: итоги дня

Курс доллара в Украине вернулся к стремительному падению





Общество

1 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что уже достигнуты договоренности о возвращении захваченных Россией украинских военнопленных моряков. "Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", – сказала она.

Передали 64 человека, которые отбывали наказание в отдельных районах оккупированной части Луганской области, украинской стороне. Все они на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления.

Кабмин расширил перечень платных номерных знаков, на которые есть повышенный спрос, и установил цены на них до 30 тыс. грн. В настоящее время предусмотрена покупка только 18 комбинаций из четырех одинаковых цифр подряд и в пределах от 0001 до 0009. Другие номера выдаются по обычной цене, что приводит к появлению коррупционной составляющей процесса. Теперь, например, за номерной знак из четырех одинаковых цифр теперь нужно будет заплатить 30 тыс. грн, столько же – за последовательность в пределах от 0001 до 0009.

Экономика

Укрепил на 11 копеек до 25,52 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 25 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 24 июля.

Сократились на 2,3% объемы промышленного производства в июне по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года . В целом за январь-июнь промпроизводство выросло на 0,5%. За первые шесть месяцев в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 3%, в перерабатывающей промышленности – падение на 0,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – падение на 1,5%.

Цена газа для населения в предстоящий отопительный сезон должна быть ниже или на уровне цены, которая будет установлена в августе и будет, как минимум, ниже на 5,5% цены в июле, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Привлек 6,95 млрд грн Минфин в целом на аукционах по продаже ОВГЗ 23 июля по сравнению с 7,41 млрд неделей ранее и 6,01 млрд грн – двумя неделями ранее.

С 5 августа начнется введение международного номера банковского счета IBAN. Действующие счета будут изменены в соответствии с требованиями стандарта IBAN с сохранением действующего номера аналитического учета.

Подписать соглашение с правительством Омана об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал Кабинет министров уполномочил министра финансов Оксану Маркарову.

ПриватБанк начнет реализацию недвижимости со скидками, а также на голландских аукционах (с понижением цены) через электронные торговые площадки LOT.PB и OpenMarket (ГП "СЕТАМ"). Банк выставит на продажу объекты почти во всех регионах Украины.

Направил в правоохранительные органы четыре письма НБУ во втором квартале. В них содержится информация о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму 4,9 млрд грн и 23,8 млн долларов. Кроме того, НБУ проинформировал правоохранителей о масштабных финансовых операциях клиентов четырех банков на сумму около 23,5 млн долларов и 57 тыс. евро.

Кабинет министров отменил лицензирование при импорте и экспорте спирта этилового, коньячного и плодового, этилового ректифицированного виноградного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий.

Увеличился на 1,7% объем выполненных строительных работ в июне по сравнению с июнем-2018, а в мае-2019 к маю-2018 этот показатель вырос на 15,7%. Согласно данным Госстата, в июне-2019 к июню-2018 объем работ сократился в жилищном и инженерном строительстве и возрос в нежилом.

Понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 базисных пунктов Минфин. В частности, на аукционе 23 июля ставки отсечения по шести- и 12-месячным гривневым бумагам понижены соответственно с 17,4 до 16,73% и с 17,74 до 16,99%.

Мир

Россия выразила "глубокое сожаление" в связи с инцидентом в воздушном пространстве Южной Кореи, случившимся 23 июля. По словам представителя президента Южной Кореи, "Россия уважает международное право, а также внутреннее право. Она не намеренно вторглась в воздушное пространство Южной Кореи". Российская сторона запросила у южнокорейской данные о произошедшем нарушении.

В Западную Европу пришла вторая тепловая волна этого лета, в некоторых странах столбики термометров поднялись выше 40 градусов по Цельсию. Во французском городе Бордо в понедельник зафиксировали температуру +41,2 градусов, что превысило рекорд 2003 года.

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Может привести к коллапсу в международном аэропорту Лондона Хитроу 26 и 27 июля масштабная забастовка сотрудников. Забастовки также намечены на 5-6 и 23-24 августа. В них примут участие более 4 тыс. сотрудников аэропорта – авиадиспетчеры, водители, инженеры, охранники, пожарные и другие.

Китай заявил, что не применит ядерное оружие первым в любых условиях и отказывается от участия в гонке ядерных вооружений. Об этом говорится в Белой книге по национальной обороне, обнародованной 24 июля. В ней также отмечается, что Китай, несмотря на мирный характер проводимой политики, не исключает применения военной силы для возвращения Тайваня.

Вооруженные силы Индии 25-26 июля намерены провести первые в истории страны учения по отработке боевых действий в космосе. Их целью станет оценка "неминуемых угроз" и выработка предварительной версии космической военной доктрины.

На сумму 35 млрд евро Евросоюз введет ответные пошлины на американские товары, если США обложат тарифами импортные автомобили, сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Компания Harley-Davidson понизила прогноз поставок мотоциклов на текущий год, отметив падение мировых продаж во втором квартале. Согласно новому прогнозу, компания в 2019 году поставит от 212 тыс. до 217 тыс. мотоциклов вместо ожидавшихся ранее 217-222 тыс. Прогноз операционной маржи в этом сегменте бизнеса снижен до 6-7% от выручки с 8-9%.

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