Украина значительно нарастила экспорт шампиньонов

В 2018 году экспорт этих грибов удвоился по сравнению с прошлым годом

Фото: Pixabay

Украина значительно нарастила экспорт шампиньонов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/45a/23d/5c645a23d8fa4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/45a/23d/5c645a23d8fa4.jpg 2019-02-13T20:05:00+02:00 Экономика В 2018 году экспорт этих грибов удвоился по сравнению с прошлым годом

Вслед за рекордом по экспорту яблок, Украина по итогам 2018 года увеличила экспорт шампиньонов до 1135 тонн, что вдвое превышает показатель 2017-го (533 тонны). Об этом сообщается на сайте Национального грибного агентства "Умдис".

По его оценкам, объем экспорта составил 2,5% производства шампиньонов в стране.

Основную часть – 1021 тонну – экспортировали в Молдову, еще 112 тонн – в Беларусь и две тонны – в Израиль.

Суммарная стоимость поставок шампиньонов в гривневом эквиваленте составила 31,6 млн гривен. Средняя цена – 27,9 гривны за кг.

Ранее сообщалось, что Украина заработала на экспорте зерна рекордную сумму - 7,2 млрд долларов. Рейтинг крупнейших импортеров украинских зерновых возглавил Египет.

Пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия также сообщала, что основными продуктами, которые Украина экспортировала в 2018 году, были сырьевые товары. Поставки продовольственной продукции в другие страны увеличились на 800 млн долларов, а общая стоимость экспорта аграрной продукции выросла за год с 9,6 млрд долларов до 10,4 млрд долларов.

Подробнее об экспорте читайте в статье "Сегодня": Что необычного экспортировала Украина в 2018 году: пух и перья, рога и копыта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина значительно нарастила экспорт шампиньонов". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.