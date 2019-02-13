Украина значительно нарастила экспорт шампиньонов
В 2018 году экспорт этих грибов удвоился по сравнению с прошлым годом
Вслед за рекордом по экспорту яблок, Украина по итогам 2018 года увеличила экспорт шампиньонов до 1135 тонн, что вдвое превышает показатель 2017-го (533 тонны). Об этом сообщается на сайте Национального грибного агентства "Умдис".
По его оценкам, объем экспорта составил 2,5% производства шампиньонов в стране.
Основную часть – 1021 тонну – экспортировали в Молдову, еще 112 тонн – в Беларусь и две тонны – в Израиль.
Суммарная стоимость поставок шампиньонов в гривневом эквиваленте составила 31,6 млн гривен. Средняя цена – 27,9 гривны за кг.
Ранее сообщалось, что Украина заработала на экспорте зерна рекордную сумму - 7,2 млрд долларов. Рейтинг крупнейших импортеров украинских зерновых возглавил Египет.
Пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия также сообщала, что основными продуктами, которые Украина экспортировала в 2018 году, были сырьевые товары. Поставки продовольственной продукции в другие страны увеличились на 800 млн долларов, а общая стоимость экспорта аграрной продукции выросла за год с 9,6 млрд долларов до 10,4 млрд долларов.
Подробнее об экспорте читайте в статье "Сегодня": Что необычного экспортировала Украина в 2018 году: пух и перья, рога и копыта.
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