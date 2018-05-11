Украинцам грозит рост цен на мясо

Сегодня, 15:55

Аналитики назвали главную причину грядущего подорожания продукта

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

В Украине продолжат расти цены на мясо. Такой прогноз озвучили эксперты Ассоциации животноводов Украины, передает пресс-служба организации.

Как поясняют специалисты, 70% в структуре производства мяса составляет стоимость кормов. При этом с начала 2018 года стоимость кормов выросла на треть и продолжает расти.

"Корма составляют 60-70% себестоимости единицы животноводческой продукции КРС. Повышение цен на них неизбежно повлечет подорожание мяса", - отметила председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар.

При этом уже в ближайшее время, по прогнозам ассоциации, цены на кормовые компоненты снова вырастут на 4,2-33,4% в зависимости от типа корма. Как отмечают в ассоциации, цены на кормовой концентратный микс по итогам первых четырех месяцев текущего года выросли ровно на треть, то есть на 32,9%. При этом на подсолнечный шрот цены подскочили на 80,2%.

Напомним, по прогнозу директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, говядина в Украине подорожает еще на 10%. Свинина, по прогнозу эксперта, вырастет в цене меньше — на 2-3%, или на 2-4 грн/кг.

Подробнее о стоимости продуктов в Украине в ближайшем будущем читайте на сайте "Сегодня" в материале: "В Украине грядет очередной скачок цен".
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