Украинцам начнут назначать пенсии без заявления – Кабмин

В Украине инициируют автоматическое назначение пенсии по возрасту и внедрение учета трудовой деятельности работника в электронной форме. Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 3 июня.

"Проект закона позволит назначать пенсию через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда без заявления лица, а также упростит доступ к получению информации о приобретенном стаже для назначения выплат. Документ будет доработан в течение дня. Надеемся на поддержку инициативы в Верховной Раде", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, принятие такого решения сделает услуги Пенсионного фонда более доступными для населения.

Ранее Министерство социальной политики сделало очередной шаг для введения накопительных пенсий. Он в первую очередь касается тех, кто занят на тяжелых, вредных и особо вредных работах, во вторую очередь – всех остальных. Сайт "Сегодня" разобрался, насколько эта инициатива поможет молодым украинцам обеспечить себе достойную старость.

Кроме того, ранее специалисты рассказали новостям "Сегодня" о плюсах и минусах частных пенсфондов и страховки:

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