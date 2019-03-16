Украинцам надо до 1 мая задекларировать доходы и подарки

Тем, кто не задекларирует доход, грозит штраф в 25-50% от суммы

Фото: Григорий Салай.

Украинцам надо до 1 мая задекларировать доходы и подарки Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/004/1ea/5c70041ea9ce0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/004/1ea/5c70041ea9ce0.jpg 2019-03-16T07:00:00+02:00 Экономика Тем, кто не задекларирует доход, грозит штраф в 25-50% от суммы

Украинцам надо задекларировать доходы за 2018 год, с которых не уплачивался налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Это надо сделать до 1 мая, иначе налогоплательщику придется заплатить штраф в 25-50% от незадекларированного дохода. Об этом предупреждают в Государственной фискальной службе.

Кто должен задекларировать доходы и как подать декларацию, сайту "Сегодня" рассказал руководитель финансово-аудиторского департамента компании Nota Group Дмитрий Рыбальченко.

Под это правило попадают все, кто сдают имущество в аренду, занимается услугами или работами (к примеру, услуги такси, репетиторство) и при этом не являются наемными сотрудниками или физлицами-предпринимателями. Также обязаны подавать декларацию люди, которые получают подарки или индивидуальные скидки к обычной цене товара.

"Отдельно можно также выделить граждан, которые получают на карточку перечисления от других людей или организаций (и они при этом не ФЛП). Эти средства налоговые органы могут также трактовать как получение дохода. Люди, которые получали в 2018 году зарплату и доходы от работодателей, отчитываться не должны. А вот все остальные подают декларацию. Физлица должны сделать это до 1 мая", – поясняет Дмитрий Рыбальченко.

Существует три способа подачи декларации. Во-первых, документы можно отнести лично в налоговую или это может сделать доверенное лицо, отмечает Дмитрий Рыбальченко. Во-вторых, декларацию можно отправить по почте с уведомлением о вручении. В-третьих, можно воспользоваться "Электронным кабинетом налогоплательщика".

Вместе с тем, украинцы могут вернуть часть уплаченных налогов – воспользоваться налоговой скидкой . Возместить эти средства можно, если за прошедший год человек платил проценты по ипотечному кредиту, отдал часть своего дохода на благотворительность, оплачивал услуги частных учреждений образования. Также государство вернет часть уплаченных налогов, если человек тратился на лечение в больницах, платил страховые платежи. Кроме того, возмещаются затраты на переоборудования транспорта (например, на установку ГБО), на оплату репродуктивных технологий, на оплату государственных услуг по усыновлению ребенка.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, где работающие украинцы могут искать дополнительный доход, и сколько могут зарабатывать

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцам надо до 1 мая задекларировать доходы и подарки". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.