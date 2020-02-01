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Украинцам напомнили, когда и на сколько вырастет максимальная пенсия

1 февраля, 10:16

До конца года эта сумма будет превышать 17 тысяч гривен

/ Фото: Сегодня

В 2020 году в Украине запланировано несколько повышений максимального размера пенсии. Инфографику изменений опубликовало Министерство социальной политики Украины в Twitter.

Итак, первое повышение состоялось в начале года – 1 января. Сейчас максимальная пенсия в стране – 16380 грн. С 1 июля планируется еще одно повышение – на 740 грн. До 1 декабря максимальная пенсия будет – 17120 грн. С 1 декабря грядет еще одно повышение – на 570 грн (до 17690 грн).

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Ранее мы писали, что более трети украинских пенсионеров, общее количество которых в Украине составляет 11,3 млн человек, ежемесячно получают менее 2000 гривен.

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Недавно в эфире телеканала "Украина 24" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен. А средняя пенсия, по мнению чиновника, должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

Смотрите в сюжете, сколько людей в Украине получает пенсию выше 10 тысяч гривен:

Также мы сообщали, что правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2020 год. Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составит 172,58 млрд гривен.

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