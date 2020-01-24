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Украинцам нашли деньги на пенсии: утвержден бюджет Пенсионного фонда

24 января, 12:43

Гончарук заверил, что смета ПФУ является сбалансированной

/ Фото: Getty Images

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2020 год. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172,58 млрд гривен. Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что по данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 11,3 млн людей, получающих от государства пенсионные выплаты. Средний размер пенсии при этом составил 3 082,98 гривни.

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Как известно, сейчас в Украине действует первый уровень системы пенсионного обеспечения – солидарный. На этом уровне денежное обеспечение пенсионеров осуществляется за счет налогов, которые платят работающие люди. Однако пенсии остаются низкими из-за постоянного дефицита Пенсионного фонда.

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Предполагается, что решить проблему поможет внедрение второго уровня пенсионной системы – накопительного. Тогда украинцев обяжут самим копить себе на пенсию. Солидарный уровень также продолжит работать.

Подробнее о "пенсионных" планах властей узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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Источник: Сегодня

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