Украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре: что подорожает больше всего

/ Фото: пресс-центр НБУ

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За минувший месяц в Украине товары и услуги стали еще дороже в среднем на 0,7% по сравнению с сентябрем. Об этом говорят данные Госстатистики. С начала года инфляция составила 4,2%, это меньше, чем в предыдущие три года, а за год (октябрь 2019 г. к октябрю 2018 г.) все подорожало в среднем на 6,5%. Но власти обещают существенно меньшую инфляцию уже в 2020 году.

В то же время отдельные позиции за год подешевели. Какие именно товары и услуги подорожали и подешевели, и что будет с ценами в ноябре и декабре, выяснил сайт "Сегодня" с помощью экспертов Олега Пендзина (Экономический дискуссионный клуб), Александра Охрименко (Украналитцентр) и Алексея Дорошенко (Нацсовет экономического развития).

Продукты: на что выросли цены, а на что – упали

По подсчетам специалистов Госстатистики, продукты в октябре подорожали на 0,2% больше, чем средняя инфляция, или на 0,9%, а промышленные товары и услуги – меньше, чем средняя инфляция. По сравнению с сентябрем, инфляция замедлилась.

Рекордсменом стала гречневая крупа, цена на которую за месяц поднялась более чем на четверть – на 27,2%, в деньгах это плюс 4-5 грн/кг. На 9,6% подорожали куриные яйца (1,5-1,8 грн/десяток), на 4,6% – овощи, на 2,6% – молоко на 1,6% – творог, на 1,5% – хлеб и сигареты. Сливочное масло стоит больше на 0,9% (+1,5-2 грн/кг), спиртное – на 0,8%, газировка – на 0,3%.

Цены на макароны не изменились, а вот среди других позиций, которые мониторит Госстатистики, за месяц подешевели пять наименований. Учитывая, что сейчас в разгаре сезон сахароварения, больше всего упала цена на сахар – на 2,6% (30-35 коп./кг). По разъяснениям Александра Охрименко, торговые сети сейчас распродают остатки сладкого "песка", поэтому его можно найти на развес дешевле 11,5 грн/кг (-10% по сравнению с сентябрем).

Также на 0,2%-0,6% подешевели мясо, рыба, подсолнечное масло и фрукты, прежде всего украинские яблоки, которыми завалены прилавки. Но цена на яблочки не такая уж сладкая – от 15 грн/кг (в прошлом году было вдвое дешевле).

Товары и услуги: дешевле газ, бензин и проезд

Из промышленных товаров и услуг больше всего подорожала, по сравнению с сентябрем, мобильная связь – на 4,2%. Это значит, что, например, самые дешевые пакеты предоплаченной мобсвязи стали стоить больше на 2-3 грн в месяц в зависимости от оператора.

На 2,1% выросла в цене обувь, на 0,8% – одежда. Например, пара мужских утепленных ботинок средней ценовой категории теперь стоит больше на 40-50 грн. На 1,1% стал дороже отельный и ресторанный сервис, на 1,3% – другие товары и услуги.

В октябре существенно подняли стоимость своих услуг водоканалы: за подачу воды на 1,9% (на 30-50 коп./куб. м), за водоотвод на 1,6% (на 15-20 коп./куб. м).

Другие коммунальные услуги прибавили в цене 0,1-0,2%. Природный газ подешевел на 4,2% или около 15 коп./куб. м, потянув за собой вниз общую стоимость коммунальных услуг. В итоге они в процентах арифметически подешевели за месяц на 0,4%, хотя в гривнях платить приходится больше.

Продолжило дешеветь топливо, хотя и символически – на 0,1% или на 2-3 коп/л бензина. При этом проезд в автотранспорте подорожал на 0,2%. Зато на 1,8% подешевели новые автомобили.

Железная дорога существенно снизила цены на билеты – на 5,3%. Произошло это из-за ежегодного уменьшения с октября сезонного коэффициента (наценки) на билеты с 1,02 до 0,93. Заметим: с 25 по 31 декабря наценка снова увеличится до 1,07.

Тренд за год

Экономисты отмечают, что более точно понять тренд изменения цен можно, если сравнивать их период к периоду, в нашем случае это январь-октябрь 2019 года к январю-октябрю 2018 года. По этой методике имеем снижение цен только на яйца – на 21,8%, фрукты – на 6,1%, топливо – на 3,3% и сахар – на 0,6%. Все остальное существенно подорожало.

Из продуктов больше всего поднялись цены на овощи – 36%, на хлеб – 19,3%, на алкоголь и табак – 16%, меньше всего на подсолнечное масло – 1,2%, безалкогольные напитки – 5,3%, мясо и колбасы – 7,3%. Среди товаров и услуг самый высокий рост цен на проезд – 22,3%, водоотвод и канализацию – 20,2%, горячую воду и отопление – 18,9%. Меньше всего подорожали одежда и обувь – на 0,6%, отдых и культура – на 2,8%, бытовая техника и предметы домашнего обихода – на 3,5%.

В среднем инфляция период к периоду составила 8,9%. При этом номинальная средняя зарплата выросла на 19,2% (последние данные за январь сентябрь – Авт.), реальная, (с учетом инфляции в 8,6%), на 9,8%.То есть средний украинец за год стал богаче, но увеличение его доходов все равно не перекрыло рост цен на борщнабор, проезд, пользование водой.

Прогнозы на ноябрь и декабрь

В ноябре и декабре инфляция ускорится. По расчетам специалистов Нацбанка, рост цен за 2019 год составит 6,3%, то есть в ноябре и декабре может быть инфляция более чем по 1%.

Алексей Дорошенко уверен, что рост цен будет больше, 7-7,3%.

"Цены растут сейчас более медленными темпами, чем при неизменном курсе, тем более при растущем. Инфляция снижается. Например, по итогам 2018 года она была 9,8%, до этого – 13,6%. Основной фактор, который обусловливает снижение инфляции, – это именно укрепившаяся гривня", – говорит Алексей Дорошенко.

По его словам, на ускорение инфляции также повлияет сезонное подорожание овощей и рост цен на природный газ и – как результат – на коммунальные услуги.

Олег Пендзин говорит, что цены вырастут на 3% за два месяца.

"Инфляция за 2019 год составит более 9%, но до 10% не дотянет", – уверен Пендзин.

Помимо сезонного удорожания борщевого набора эксперт называет такие причины роста цен, как подорожание газа в отопительный сезон, а также осенний рост курса доллара до 26 грн/долл., что потянет за собой удорожание импорта – прежде всего это топливо, автомобили, бытовая техника, электроника.

О том, что гречка должна осенью подорожать, эксперты говорили еще летом. Насколько должны вырасти цены – смотрите в сюжете:

гречка

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