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Украинцам обещают рост зарплат, а аренда жилья дорожает: итоги недели

Сегодня, 20:01

Украинцы декларируют все больше доходов, выплата пенсий идет по графику, а нардепы вернулись к работе после долгих каникул

Фото: Getty Images
Украинцам обещают рост зарплат, а аренда жилья дорожает: итоги недели //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1f1/b99/5c41f1b99d4c1.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1f1/b99/5c41f1b99d4c1.jpg Экономика Украинцы декларируют все больше доходов, выплата пенсий идет по графику, а нардепы вернулись к работе после долгих каникул

Общество

Более 1,3 млн ID-карт оформили в течение 2018 года граждане Украины. Об этом сообщила Государственная миграционная служба. В 2018 году ID-карточек было оформлено на 239 тыс. больше, чем за 2017 год.

4,8 млн биометрических загранпаспортов было оформлено в течение 2018 года. Это на 782,3 тыс. больше, чем в 2017 году.

Изъяла 1064 единицы огнестрельного оружия и 159,5 кг взрывчатых веществ Служба безопасности Украины в 2018 году. Также изъяли 576 130 патронов и 250 самодельных взрывчатых устройств, которые могли быть использованы для террористической деятельности.

Подорвались 833 мирных жителя на минах с начала российской агрессии на Донбассе, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Вырос на 10% объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год– до 539,7 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 2,4%, до 13,4 млрд долл.

Выросла на 14% средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2018 год по Украине с 2940 до 3352 грн. На первом месте по стоимости аренды город – Киев – 6 636 грн. Далее идут Одесская область (5 457 грн) и Львовская области – 4 488 грн. Самые дешевые квартиры, по данным Госстата, в Сумской области (2 022 грн), Ивано-Франковской области (1 960 грн) Луганской области (1 783 грн).

Задекларировали 73,1 млрд грн дохода, полученного в 2017 году, граждане Украины в 2018 году. Это на 16% больше, чем годом ранее. Количество граждан, которые в течение 2018 года задекларировали право на налоговую скидку, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 4% и составило 143 тыс. человек. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату, определенная плательщиками налогов в сумме – 265,7 млн грн, что на 51,4 млн грн, или на 24% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

5 059 украинцев заболели корью с начала года, из которых за вторую неделю года – почти 2,8 тыс. человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава. С 28 декабря до 11 января корью заболели 2042 взрослых и 3017 детей. В общих цифрах самые высокие показатели в:Львовской области (всего 930 человек: 291 взрослый и 639 детей). В Киеве заболел 421 человек: 219 взрослых и 202 ребенка.

3 407 законопроектов по состоянию на 10 января находитсяна рассмотрении комитетов Верховной Рады, из которых только 40% подготовлены к рассмотрению.

27 комитетов Верховной Рады в течение девятой сессии восьмого созыва по состоянию на 10 января рассмотрели 364 проектов законов, за прохождение которых они ответственны. Из них 71 законопроект, или 20%, был принят Верховной Радой в целом, 20 (6%) – в первом или втором чтениях, еще 63 проекта законов (17%) отправлены на доработку или учтены в других законопроектах.В то же время, 210 рассмотренных в комитетах законопроектов (58%), отклонены и сняты с рассмотрения

Составит 10 129 грн среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2019 году. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре и прогнозе Министерства финансов. Она может вырасти до 11 451 грн – в 2020 году, 12 835 грн – в 2021 году.

На новой телевышке высотой 190 м, построенной в Горняке Донецкой обл., продолжается установка оборудования для организации украинского теле- и радиовещания. Сейчас из Горняка в направлении временно оккупированного Донецка транслируются 8 телеканалов в цифровом стандарте, 3 телеканала в аналоговом стандарте, а также вещают 8 FM-радиостанций.

Не менее 70 приходов УПЦ (МП) уже перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины. Об этом представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

18,8 млрд грн по состоянию на 15 января направлено на выплату пенсий, что составляет 59,8% потребности в средствах января 2019. Пенсионный фонд утверждает, что финансирование и выплата пенсий осуществляются согласно утвержденному графику.

460 млн грн долгов по зарплатам в 2018 году удалось вернуть работникам более. Об этом сообщил Министр юстиции Павел Петренко. В настоящее время на исполнении в органах исполнительной службы находится 17,9 тыс. исполнительных документов о взыскании задолженности по зарплате на сумму 567 млн грн.

Департамент транспортной инфраструктуры Киева набирает инспекторов по парковке, которые будут следить за соблюдением правил остановки, стоянки и парковки автомобилей. Уже назначены 7 инспекторов, до конца января планируется набрать 15 человек, а к концу года – не менее 50. Обязательным требованием к кандидатам является наличие высшего образования, ведь работники "Инспекции по парковке" – государственные служащие. Им обещают от 10 тысяч грн заработной платы.

Не менее 400 квартир для своих сотрудников планирует построить в 2019 году Государственная пограничная служба. В 2018 году квартиры получили почти 200 семей.

419 судей местных и апелляционных судов не подтвердили соответствие занимаемой должности.Об этом сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей Украины. По состоянию на 26 декабря определены результаты квалификационного оценивания 2043 судей. Успешно прошли оценивание и подтвердили соответствие занимаемой должности 1624 судей.

С марта 2019 года субсидии начнут выплачивать в наличной форме. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, "было принято политическое решение о том, чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта. Это делается для того, чтобы к маю понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный – в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать".

Относительно 555 тыс. детей в 2018 году была погашена задолженность по уплате алиментов. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

30 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией украинцы оформили по льготным условиям, а в целом эта цифра может вырасти до 250-300 тыс. автомобилей на "еврономерах", сообщил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Начнется в 2020 году строительство первой платной дороги из Львова в Краковец (Польша). Об этом заявил руководитель "Укравтодора" СлавомирНовак.

Подготовила 934 материала Государственная служба финансового мониторинга за 2018 год об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на сумму 347,4 млрд грн. Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 420 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества на общую сумму 277,8 млрд грн.

16 января Львовский окружной административный суд отменил решение Львовского областного совета о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Экономика

Уменьшился до 12,462 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 16 января. За сутки в ПХГ газ не закачивался .Из них было отобрано 86,49 млн куб. м. При этом за 16 января в Украину поступило из Словакии – 3,07 млн куб. м, из Венгрии – 3,09 млн куб. м, из Польши – 1,29 млн куб. м газа.

32 млрд долларов по контрактам 2009 года до 2014 года НАК "Нафтогаз Украины" потерял в виде штрафов и переплат. Об этом заявил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев

Принято 76 решений в 2018 году Государственной фискальной службой о предоставлении плательщикам рассрочки НДС при ввозе на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства, на общую сумму 6,1млн евро и 1,4 млн долл. Всего в течение 2018 плательщиками в таможни подано 173 заявления о предоставлении рассрочки. Рассмотрено 169 заявлений, из которых по 59 даны отказ из-за несоблюдения обязательных требований, в частности, из-за наличия налогового долга у предприятий, отсутствие информации о предмете или сумму контракта.34 заявления отозвано плательщиками.Сейчас на рассмотрении находятся еще 4 заявления.

Составит 417,4 млрд грн или 14,2 млрд долл. в эквиваленте общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году. Такие данные привел Минфин. Платежи в иностранной валюте при этом составят около 9 млрд долл. Общий объем платежей по государственному долгу в 2020 году составит 387,4 млрд грн, 2021 году – 434,4 млрд грн.

Произвели 1,69 миллиона тонн сахара украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа 2018 года. Переработано 12,46 млн тонн сахарной свеклы.

Выросли на 44,6% чистые международные резервы Национального банка в 2018 году – до 9,644 млрд долл. В том числе в декабре резервы выросли на 23,3%.

 

 

Составил 61,599 млрд грн объем задолженности украинских банков перед Национальным банком по выданным кредитам рефинансирования на 1 января 2019 года, что на 10,3% ниже показателя на 1 января 2018 года.

Вырос почти в три раза в декабре объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ, но при этом сократился на 7,6% с начала года – до 62,076 млрд грн.

2 646 грн по состоянию на 1 января составила средняя пенсия в Украине, что на 6,7% или на 165,6 грн выше, чем год назад. По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляла 11,47 млн человек.

28,5 тыс. тонн свинины в 2018 году Украина импортировала общей стоимостью 51,9 млн долл., что в 5 раз больше, чем в 2017 году. Главным поставщиком свинины в Украину была Германия – на 11,8 млн долл.Второе место принадлежит Польше – 10,8 млн долл.На третьем месте – Дания – 9 млн долл.В то же время, в прошлом году Украина поставила на экспорт всего 1,7 тыс. тонн свинины общей стоимостью 3,7 млн долл.

Не менее 3% Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост ВВП по итогам 2018 года, заявил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Возобновить производство самолетов Ан-124 "Руслан" намерено государственное предприятие "Антонов" к концу 2019 года.

Увеличился на 40% в годовом выражении импорт огурцов в Украину в 2018 году и составил рекордные за последние пять сезонов 12,6 тысячи тонн на общую сумму 8,9 млн долларов, сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации. Главным поставщиком огурцов на украинский рынок стала Турция, на долю которой пришлось почти 95% от общего импорта. В то же время, экспорт огурцов из Украины в 2018 году увеличился на 5% по сравнению с 2017 годом – до 4,4 тысячи тонн на сумму 5,2 миллиона долларов. Больше всего поставок было осуществлено в Польшу, доля которой составила 60% от общего экспорта этой продукции и Беларусь с долей 17%.

Больше всего среди продуктов питания подорожали за 2018 год пшено (на 54,4%), хлеб (пшеничный – на 17,6%, пшенично-ржаной – на 19,4%) и водка (на 18,3%). По информации Госстата, в 2018 году также значительно выросла цена на макароны и муку (+16,6%), пиво (+15,8%), минеральную воду (+14%) и томатный сок (+14%).

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С доходами 398 млрд 178,1 млн грн Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год и с расходами 397 млрд 734,1 млн грн.Остаток средств на конец года составит 443,99 млн грн. Фонд получит из госбюджета дотаций на 167 млрд грн.

Национальный банк ожидает в 2019 году поступления от МВФ двумя траншами всех оставшихся 2,6 млрд долл. кредита по 14-месячной программе stand-by, открытой в декабре 2018 года. Один транш – в мае, другой – в сентябре. Эти средства будут направляться в золотовалютные резервы.

16 предприятий Кабинет министров сохранил в перечне объектов большой приватизации.

25,7 млн тонн зерновых экспортировали украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 16 января. Пшеницы отправлено 11,1 млн тонн, ячменя – 3,2 млн тонн, кукурузы – 10,7 млн тонн.

341,7 тысяч безработных было официально зарегистрировано в декабре 2018 года в Украине, что на 40,7 тысяч больше, чем в ноябре. Официальная безработица составляет 1,3% от населения трудоспособного возраста (в ноябре 1,2%). По данным Госстата, средний размер пособия в декабре составил 2876 грн (в ноябре – 2670 грн), количество вакансий составило 58,4 тысяч (в ноябре – 81,2 тысяч), нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию – 6,0 (в ноябре – 4,0).

Выросли на 7,8% в годовом выражении за 2018 год объемы производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий. Рост был зафиксирован как в сельхозпредприятиях (12,1%), так и в хозяйствах населения (2,2%). При этом производство растениеводческой продукции в 2018 г. возросло на 10,7%, а животноводческой – на 0,2%.

Увеличился на 6,9% украинский аграрный экспорт в страны ЕС по результатам января-ноября 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,6 млрд долл., сообщило Министерство аграрной политики. Уже несколько лет подряд в ТОП-5 ключевых торговых партнеров Украины в сфере АПК среди стран ЕС входят Нидерланды, куда за одиннадцать месяцев прошлого года было экспортировано украинской продукции на 995,3 млн долл., Польша – 602,1 млн, Германия – 584,2 млн, Испания – 882,6 млн, Италия – 669,5 млн.

Увеличился на 20,6% в годовом выражении импорт товаров АПК из стран ЕС за 11 месяцев 2018 – 2,4 млрд долл. В ТОП-5 ключевых товаров, которые Украина покупала в ЕС за указанный период, вошли: шоколад и продукты из какао-бобов, табак и изделия из него, корма для животных, мясо и субпродукты, алкогольная продукция.

На 6% меньше Украина в 2018 году получила от экспорта молочных продуктов, чем в 2017. Снижение цен на молочные продукты на мировом рынке привело к тому, что суммарная выручка составила 263,7 млн долл. Наибольшее проседание продаж отмечено в группе сухого молока и сгущенки — минус 26,5% и молочной сыворотки — минус 11,7%. В то же время, удалось на половину нарастить продажи молока питьевого и сливок, а также более чем в два раза экспорт кисломолочной продукции.

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Доначислил 2,6 млрд грн в 2018 году Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы налогов и штрафных санкций по итогам обмена налоговой информацией с компетентными органами других государств.

131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость в течение 2018 года было возмещено плательщикам, что на 9,7% или на 11,6 млрдгрн больше, чем в 2017 году.

Мир

Всем 24 украинским морякам, задержанным 25 ноября минувшего года в районе Керченского пролива, суды Москвы продлен срок содержания под стражей на три месяца, до 24 апреля 2019 года.

Не менее 15 человек погибли во время теракта на территории гостиничного комплекса в Найроби (Кения). Ответственность за атаку взяла на себя исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб"

Увеличились на 0,1% продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 15,159 млн единиц, сообщила Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA). Национальные рынки продемонстрировали разную динамику. В частности, в Испании спрос вырос на 7%, во Франции – на 3%. При этом он сократился в Великобритании, Италии и Германии – на 6,8%, 3,1% и 0,2% соответственно.

Официальный представитель Еврокомиссии подтвердила проведение 21 января в Брюсселе трехсторонних переговоров на министерском уровне по вопросу транзита российского газа через Украину.

15 января Палата общин британского парламента отклонила план выхода страны из ЕС, который осенью одобрил Брюссель: против проголосовали 432 человека, за – 202. Премьер-министр должна разработать новый вариант соглашения к 21 января и представить его законодателям.

84 тыс. демонстрантов приняли участие в субботних (12 января) акциях "желтых жилетов" во Франции, 8 тыс. из них прошли по Парижу. На улицы вышло меньше "желтых жилетов", чем 17 и 24 ноября (287 тыс. и 166 тыс. соответственно), но гораздо больше, чем 29 декабря и 5 января (12 тыс. и 50 тыс.).

Польша намерена соорудить искусственный остров в Вислинском (Калининградском) заливе.Он будет создан в территориальных водах Польши. На его сооружение будет направлен грунт, который появится при строительстве судоходного канала через Вислинскую (Балтийскую) косу. Искусственный остров должен иметь площадь 181 га.

Замедлился с 2,2% в 2016 и 2017 годах до 1,5% в 2018 году - минимума за пять лет - рост ВВП Германии,свидетельствуют данные Федерального статистического управления (Destatis) ФРГ.Ослабление было вызвано общим замедлением роста мирового спроса и торговли, а также перебоями в автомобилестроительном секторе, в том числе из-за ужесточения регулирования.

Производитель электрокаров Tesla пообещал в качестве награды свой новый автомобиль Model 3 тем, кто сможет найти в программном обеспечении этой машины критические уязвимости. Такое соревнование хакеров состоится в рамках ежегодного мероприятия Pwn2Own, организуемого в марте в канадском Ванкувере производителем антивирусного оборудования TrendMicro. Tesla начала награждать хакеров, которым удается найти и сообщить об уязвимых местах вПО ее продукции, еще с 2014 года. В прошлом году главный приз составил 15 тыс. долл, а в этом году компания решила премировать победителя конкурса автомобилем, стоимость которого составляет не менее 35 тыс. долл.

290 лотов общей стоимостью в 2 миллиона фунтов выставит аукционный дом Phillips на первых торгах 2019 года в Лондоне – среди них работы Анри Матисса, Пабло Пикассо, Марка Шагала и др.

Удалила 107 страниц, групп и учетных записей компания Facebook из социальной сети Facebook, а также 41 учетную запись Instagram, созданных в России и действующих в Украине, за участие в скоординированном недостоверном поведении, сообщил глава политики кибербезопасности FacebookНатаниэльГлейхер.

Достигло наивысшего уровня со времени проведения референдума по Brexit в 2016 годуколичество британцев, которые хотят остаться в ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov. Если бы состоялся второй референдум, то 56% опрошенных проголосовали бы за то, чтобы остаться в составе ЕС.

916 000 голов свиней было забито в Китае было после примерно 100 вспышек африканской чумы в стране. Болезнь продолжает распространяться в новые регионы и крупные фермы.

налоги, экспорт, приватизация, пенсии, субсидии, Пенсионный фонд, госдолг, Tesla, переговоры по газу , цены на продукты, декларации, евробляхи

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АВТОР:

Сергей Гусев

Источник:

Сегодня

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