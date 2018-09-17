Украинцам обещают рост зарплат: итоги дня

ОБЩЕСТВО



30 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

1517888 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым по состоянию на 17 сентября 2018 года учтены по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

3 млрд грн алиментов взыскано с начала года в пользу детей благодаря первому и второму пакетам законов #ЧужихДитейНеБувае. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

Повысить на 12% предлагается с 1 января минимальную заработную плату – с 3723 до 4173 гривен. Об этом и говорится в пояснительной записке к проекту госбюджета – 2019. Среднемесячная заработная плата в 2019 году должна составить 10 129 грн и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличиться на 6,9%.

49% опрошенных считают что дела в Киеве в целом идут в неправильном направлении и 39% уверены, что в правильном. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии. Вместе с тем 31,5% опрошенных киевлян хорошо оценивают деятельность Виталия Кличко на посту мэра. Еще 39,4% – ни хорошо, ни плохо, а 25,1% – плохо.

Сократилось в среднем на 28%

количество первокурсников медицинских высших учебных заведениий в 2018 году по сравнению с предыдущими годами. Причиной стал барьер в 150 баллов, которые отныне должны получить абитуриенты на ВНО для поступления в такие вузы.

Достроят до 2025 года

по словам начальника КП "Киевский метрополитен" Натальи Макогон, станцию киевского метрополитена "Львовская брама". В "замороженном" состоянии станция находится с 1996 года, хотя строительство началось еще в 1991 году. До 2020 года деньги выдаваться не будут, т.к. еще не решен вопрос комплексной реконструкции Львовской площади.

На 3,73% больше

в сравнении с параметрами госрасходов на эти цели в 2018 году, правительство предлагает направить в 2019 году на развитие вооружений и военной техники по линии Министерства обороны – 16,97 млрд грн.

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 2 копейки

до 28,13 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 18 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 17 сентября.

Увеличились в 2,08 раза

запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа с начала сезона закачки (9 апреля) – до 15,43 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы госкомпании "Укртрансгаз". С 1 сентября по 15 сентября в хранилища было закачано 802 млн куб. м.

На уровне 29,4 грн/долл.

прогнозирует правительство курс гривни к концу 2019 года. Госбюджет-2018 предполагает курс на конец года на уровне 30,1 грн/долл.

2 млрд 314,7 млн грн

правительство предлагает направить в 2019 году из государственного бюджета на реструктуризацию, ликвидацию и поддержку строительства угольных шахт и торфодобывающих предприятий. В частности, на реструктуризацию угольной отрасли – 1 млрд 630 млн грн, ликвидацию угледобывающих и торфодобывающих предприятий – 659,705 млн грн, поддержку строительства шахты №10 "Нововолынская" – 25 млн грн.

Останутся на уровне текущего года

оклады работников государственных органов, Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) – так записано в проекте госбюджета – 2019.

Сократила на 39%

в годовом выражении Украина в августе экспортные поставки сахара – до 22,4 тыс. тонн, сообщила ассоциация "Укрцукор". Основные поставки осуществлялись в Узбекистан – 79%. Также незначительные отгрузки были в Азербайджан – 10% и Молдову – 6%. Суммарно за сентябрь-август 2017-2018 маркетингового года (МГ, сентябрь 2017 – август 2018) экспорт сахара из Украины составил 560,4 тыс. тонн. По итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии увеличили экспорт сахара до рекордных 769 тыс. тонн.

На 3,5 млрд долл.

Министерство финансов в 2019 году планирует разместить на внешнем долговом рынке еврооблигации. Предположительный срок обращения ценных бумаг 5-15 лет.

Не менее 14 млрд грн

такое дополнительное финансирование может потребоваться Фонду гарантирования вкладов физических лиц в 2019 году.

Сокращение на 15,9 млрд грн

до 55,1 млрд грн, по сравнению с госбюджетом на 2018 год, запланированы расходы на выплату субсидий для населения в 2019 году.

МИР

Возросло до 64

число жертв тайфуна "Мангхут", обрушившегося на северное побережье Филиппин, количество раненых достигло 33. Этот тайфун в воскресенье вышел на сушу в южно-китайской провинции Гуандун, скорость ветра при этом достигала 162 км в час. В провинции было эвакуировано 2,52 млн человек, 48 тыс. рыболовецких судов были отозваны в порты.

28 мая 2019 года

начнут поступать в оборот новые банкноты 100 и 200 евро. Их цветовая гамма осталась прежней. От старых они отличаются более крупным изображением номиналов, использованием в дизайне рельефных изображений и меняющих цвет при разглядывании под разными углами надписей, а также размещением на них портрета финикийской царевны Европы (в виде голограммы и водяного знака).

Выдвинула ультиматум

членам британского парламента премьер-министр Тереза Мэй относительно будущего соглашения с Брюсселем о выходе Великобритании из состава ЕС. Члены парламента имеют выбор: либо выбрать предложенный им вариант соглашения с ЕС о Brexit, или вообще не иметь никакого соглашения, заявила премьер-министр.

Увеличился на 7,7%

объем выработанной в Китае в январе-августе электроэнергии относительно аналогичного периода прошлого года. Производство на тепловых электростанциях, на которые приходится более 70% электроэнергетических мощностей КНР, выросло на 6%. Выработка гидроэлектростанций повысилась на 11,5%. Объем генерации АЭС подскочил на 16,9% , а солнечных установок – на 12,2%.

Первый в мире поезд

на водородных топливных элементах Coradia iLint в понедельник вышел на маршрут в Германии. На крыше локомотива установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент. В нем водород превращается в воду и при этом вырабатывается электрическая энергия. Поезд способен развить скорость до 140 километров в час. На одной заправке он может преодолеть порядка 1 тыс. км, что сопоставимо с длительностью работы современного тепловоза.