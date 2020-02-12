Украинцам объяснили задержку со снижением тарифов на отопление

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Февральские планы правительства относительно снижения цены на газ и тепло для населения подтвердили в профильной Нацкомиссии (НКРЭКУ), сообщает УНН.

"Есть прямая зависимость между стоимостью газа и ценой на тепло. Прежде всего, это дома и квартиры, которые отапливаются газом. У нас прогнозируется снижение цены на газ в феврале. Поэтому отопление также будет стоить дешевле", – рассказал председатель комиссии Валерий Тарасюк.

Он добавил, что в процессе установления тарифов имеется некоторая инерция – они должны устанавливаться заблаговременно, с учетом прогноза и фактических объемов потребления в прошлом году.

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"По инициативе президента правительство приняло постановление, которое дает право делать скидки в платежках предприятий теплокоммунэнерго, некоторые этим правом воспользовались, некоторые – нет. Не надо обвинять тех, кто еще не воспользовался этим правом, ведь тарифы пока еще не пришли к экономически обоснованному уровню. Мы сейчас этим занимаемся", – отметил Тарасюк.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что украинцы будут получать одну платежку за газ, но с двумя счетами.

"Нафтогаз Украины" не имеет никакого влияния на стоимость тарифа на тепло, однако понимает, как можно было бы снизить его для населения. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что в Украине продолжительное время сохраняется очень теплая для зимы погода. Важно понять, почему объем потребления газа, который показывают теплокоммунэнерго, не снизился, хотя должен был серьезно измениться в сторону уменьшения.

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