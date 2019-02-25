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Украинцам пересчитают пенсии: появились новые подробности

Сегодня, 16:45

Пенсии будут автоматически пересчитаны для 10,2 млн украинских пенсионеров

Украинцам пересчитают пенсии: появились новые подробности Экономика Пенсии будут автоматически пересчитаны для 10,2 млн украинских пенсионеров

С 1 марта 2019 года реальное повышение пенсий коснется 8,11 млн украинских пенсионеров, оно не будет меньше 100 гривен, информирует сегодня, 25 февраля, пресс-служба Министерства социальной политики.

Министерство напомнило, что Кабинет министров Украины определил порядок и дату ежегодной индексации с 1 марта 2019 года.

В частности, показатель увеличения средней заработной платы, с которого рассчитывается пенсия, составляет 1,17. В презентации, обнародованной Минсоцполитики, опубликована формула, по которой был утвержден этот коэффициент.

4,9 + 12,25/100= 1,17:

  • 4,9 – это 50% от показателя роста потребительских цен, который составил 9,8%;
  • 12,25 – это 50% от показателя роста средней заработной платы в Украине по сравнению с предыдущим годом (24,5%).

"На 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически пересчитаны для 10,2 млн пенсионеров, а средний размер повышения составит 255 гривен. Это не значит, что все получат одинаково 255 гривен, ведь средства распределяются в соответствии с формулой", – говорится в сообщении.

Если размер повышения пенсии составит менее 100 гривен, будет осуществлена доплата до указанного размера. В частности, доплату от 100 до 200 гривен получат 3,57 млн пенсионеров (44%), а от 800 и выше – 614,1 тыс. человек (8%).

Напомним, на размер пенсии влияют три показателя: средняя зарплата по стране, размер собственной зарплаты и стаж. В формуле расчета пенсии, согласно ст. 40 закона "Об общеобязательном пенсионном страховании", учитывается как соотношение собственной зарплаты к средней за каждый расчетный месяц, так и средняя зарплата по стране за три года.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЕНСИИ:

П = Зп * КЗ * Кс

  • П – размер пенсии;
  • Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию);
  • Кз- коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране);
  • Кс – коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год умножается на 1%).

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, как будут расти пенсии украинцев в 2019 году. С 1 января минимальная пенсия повысилась для тех пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и чей стаж работы превысил 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).  Помимо этого, дважды будет пересчитан минимальный размер пенсий (с 1 июля и с 1 декабря)

В Пенсионном фонде сообщали, что по итогам 2018 года в Украине насчитывалось 11,5 млн пенсионеров:

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Тег пенсии, Минсоцполитики, индексация пенсий

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Сегодня

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