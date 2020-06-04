Украинцам покажут сериал: как защитить свои персональные данные в интернете

Вся информация, которая относится к человеку, является персональными данными

Украинцев продолжают учить цифровой грамотности, поскольку все больше административных услуг будет предоставляться в интернете.

Так, Министерство цифровой трансформации презентовало образовательный сериал "Персональные данные", благодаря которому украинцы смогут узнать, как защитить свои данные в интернете. Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан во время онлайн-презентации сериала.

"Персональные данные – это все данные о вас: электронная почта, фамилия, имя, дата рождения и прочее. Даже ваши лайки и комментарии в соцсетях являются вашими персональными данными. Практически вся информация, которая относится к вам и рассказывает что-то о вас, является вашими персональными данными. Образовательный сериал объясняет эту сложную тему в доступной форме", – сказала она.

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Сериал состоит из 7 серий продолжительностью до 8 минут каждая.

По словам Ионан, сериал расскажет о способах защиты данных в соцсетях, политиках приватности, о возможностях для подачи жалоб на нарушение конфиденциальности данных.

Присутствовавшая на презентации уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила использовать этот сериал для просветительской работы на уровне региональных семинаров.

Партнерами Минцифры в создании этого сериала стали уполномоченная Верховной Рады по правам человека и Программа развития ООН (ПРООН).

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Сериал доступен на портале "Дія. Цифрова освіта".

Также в рамках презентации Минцифры и ПРООН подписали меморандум о взаимопонимании, который призван улучшить коммуникацию и улучшить возможность для развития совместных проектов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинское правительство разрешило использовать приложение "Дія" как электронный паспорт, о чем ранее заявлял вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также мы рассказывали о том, что более 7 миллионов украинцев делают покупки в интернете. И это количество увеличивается с каждым днем.

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