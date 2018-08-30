Украинцам положено возмещение расходов на образование: как получить деньги

Сегодня, 13:01

Получить так называемую налоговую скидку может как сам студент, так и родители, которые платят за учебу ребенка


Возместить часть денег, потраченных на образование, обещает украинцам государство. В 2018 году количество бюджетных мест сократили на 10%, соответственно, стало больше тех, кто вынужден оформлять контракт. Журналисты "Сегодня" выяснили, сколько денег могут вернуть и какие для этого нужны документы.

Киевлянка Марьяна Копачинская в этом году получила диплом о высшем образовании. Она училась по контракту сначала в колледже, а после – в академии. Каждый год платила по 18 тысяч гривен. На последних курсах девушка узнала, что можно вернуть часть денег.

"За 2017 год вернули из 18 тысяч где-то три с хвостиком. Это зависит от зарплаты – то есть чем выше зарплата, тем больше вы платите налогов, тем больше можно вернуть", – рассказывает Марьяна.

Получить так называемую налоговую скидку может как сам студент, так и родители, которые платят за учебу ребенка. Для этого нужно быть официально трудоустроенным. Форма обучения – дневная, заочная или вечерняя – значения не имеет.

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Процедура подачи документов на возмещение средств – несложная.

Нужно взять контракт на обучение, чеки об оплате за календарный год, справку о доходах с места работы и заполнить декларацию о доходах. Все это нужно отнести в отделение налоговой инспекции по месту регистрации и написать заявление.

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"Они имеют право подать декларацию до 31 декабря текущего года и в течение 60 календарных дней после подачи такой декларации, они получают налоговую скидку", – рассказал директор департамента налогов и сборов физических лиц.

Получить деньги можно на карточку или переводом на адрес, который указан в декларации. 

Сколько именно вернут, рассчитывается индивидуально в сервисном центре, но в целом возмещение не превышает 18% от суммы, уплаченной за обучение. 

А с 2019 года заработает нововведение – получить налоговую скидку смогут и те, чьи дети учатся в платных детсадах и частных школах.

Напомним, ранее Кабинет министров отменил термин "высшее учебное заведение".  Правительство приняло постановление, согласно которому все нормативные акты в стране приводятся в соответствие с Законом об образовании
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Источник:

"Сегодня"

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