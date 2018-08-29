Украинцам повысили зарплаты: Госстат подсчитал среднюю "получку" в стране

Сегодня, 11:41

Самые высокие оклады традиционно зафиксированы в Киеве 

Украинцам повысили зарплаты: Госстат подсчитал среднюю "получку" в стране
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Реальная заработная плата в Украине по итогам июля 2018 года выросла на 14,7% по сравнению с июлем 2017 года. По сравнению с июнем-2018 зарплата выросла на 0,3%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Так, средняя зарплата штатных работников в июле 2018 года составила 9170 грн. В июне она составила 9141 грн, в мае – 8725 грн, в апреле – 8480 грн, марте – 8382 грн, феврале – 7828 грн, январе – 7711 грн.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве – 13836 грн, самая низкая – в Черновицкой области – 7168 грн.

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Наибольший рост средней зарплаты в июле-2018 по сравнению с июлем-2017 наблюдался во Львовской (+30,4%), Тернопольской (+28%), Полтавской (+27,9%) областях.

За год зарплата больше всего выросла в сфере операций с недвижимостью (+45,4%), госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (+41,6%), деятельности административного и вспомогательного обслуживания (+31,5%).

Напомним, в 2018 году минимальная зарплата выросла с 3 200 гривен до 3 723 гривен. Отметим, власти обсуждали повышение "минималки" до 4100-4200 гривен, однако пока этого не произошло. Как предупреждал премьер-министр Владимир Гройсман, такой рост минзарплаты в 2018 году возможен только в случае активного экономического роста. 

Ранее эксперты также объяснили, как при нынешних зарплатах получить высокую пенсию в Украине:
зарплата, зарплаты, средняя зарплата, Госстат

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Источник:

"Сегодня"

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