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Украинцам повысят пенсии: когда и сколько добавят

9 апреля, 10:28

Ксения Капустинская

Индексация предусматривает повышение выплат минимум на 100 гривен

В Украине некоторым пенсионерам уже начали доплачивать по 500 гривен, а общая индексация пенсий состоится 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда (ПФУ). Размер индексации составит 11%.

"1 апреля 2020 года Кабинет министров Украины принял постановление, которое регулирует вопросы проведения индексации пенсий в 2020 году. Постановлением определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году: это – 1 мая", – отметили в фонде.

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Перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11. А в случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии окажется менее 100 гривен, будет установлена доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до этого размера.

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Украинцам повысят пенсии: когда и сколько добавят

"Выплата перечисленных пенсий будет осуществляться начиная с мая месяца 2020 года в установленном порядке через уполномоченные банки или доставлена домой почтальонами "Укрпочты", – уточнили в ПФУ.

Напомним, согласно предлагаемым изменениям в госбюджет, Кабинет министров предлагает увеличить расходы на Пенсионный фонд Украины на 19,6 млрд грн. 29 марта 2020 года Кабмин внес в Верховную Раду проект закона № 3279 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Однако Верховная Рада 30 марта направила изменения в госбюджет на 2020 год на повторное первое чтение.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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