Украинцам предлагают заработать на каштанах

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Украинцам предлагают подзаработать на каштанах. Их уже начали скупать в пунктах приема вторичного сырья. За один килограмм предлагают две гривни.

Новости "Сегодня" решили насобирать каштанов, и узнать, сколько времени уходит, чтобы заработать определенную сумму. За полчаса вышло около двух килограммов каштанов. Сдать каштаны можно в пунктах приема вторичного сырья. В одном из киевских пунктов за два килограмма каштанов нам дают честно заработанные четыре гривни.

В пункте говорят: в прошлом году каштанов было больше, а желающих сдать – целые очереди. В этом году каштаны в дефиците – они мелкие и мало.

"Несут детвора, школьники, дошкольники... С мамой гуляют, собирают, принесут килограмма два", – говорит приемщик Александр Николайчук.

Несмотря на дефицит сырья, цена осталась прошлогодней. Это одна из причин, почему люди не спешат гнуть спину, собирая колючий орех. Хотя есть и те, кто не знает о сборе.

"Две гривни – это очень мало, килограмм собрать непросто, найти надо аллею, где много каштана", – говорит жительница столицы.

"Может и попробовала бы собирать, только я уже не ходок", – добавляет еще одна киевлянка.

"Я и не знал, что их принимают", – удивляется житель Киева.

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В прошлом году за сезон киевляне сдали 45 тонн каштанов. Собирают их для лекарственных и косметических целей.

"Из них делают препараты, которые улучшают состояние сосудов. Есть такое слово – "венотоник". Такой препарат улучшает состояние, это как раз актуально для женщин, кто ходит на высоких каблуках, у кого варикоз и так далее", – рассказывает заведующий аптеки Александр Ломака.

Собирать сырье можно еще неделю-две, пока сезон. Сейчас кроме каштанов, покупают еще и желуди. Тоже по две гривни за килограмм.

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