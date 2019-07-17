Украинцам прочат рост "минималки", а Минфин существенно пополнил госбюджет: итоги дня

Доллар в Украине прекратил активно расти





Общество

8 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

С 2020 года Кабинет министров запустит Единую информационно-аналитическую систему управления социальной поддержкой населения (E-Social). Систему должны наполнить информацией до 30 сентября 2020 года.

250 уголовных производств полиция открыла по состоянию на 17 июля по фактам нарушений избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду. Правоохранители зарегистрировали уже 4843 нарушений во время избирательной кампании и составили 930 административных протоколов.

Оштрафовала 652 предприятия Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в январе-июне на сумму около 6,8 млн грн за нарушения законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины. Она провела 11 тыс. проверок в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и 1,5 тыс. проверок – в сфере ветеринарной медицины.

Увеличен до 90 дней в течение 180 дней срок пребывания без виз граждан Украины и Аргентины на территориях обеих стран.

Экономика

Оставил без изменения на уровне 25,86 гривен за доллар курс Национальный банк на 18 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 17 июля.

Составила 196,45 долл. за 1 тыс. куб. м средняя цена импортного природного газа в Украине в июне, что на 8,7% меньше, чем в мае – такие данные приводит ГФС.

На уровне 5,5 тыс. грн будет установлена минимальная зарплата на 2020 год – об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Намолотили 17,4 млн тонн ранних зерновых с площади 5,1 миллиона га украинские аграрии по состоянию на 15 июля, сообщили в Минагрополитики и продовольствия.

Украинский бизнес ожидает замедления инфляции и ослабления девальвации национальной валюты, такие результаты регулярного опроса деловых ожиданий предприятий, проведенного Нацбанком во втором квартале этого года. Ожидаемое среднее значение обменного курса через 12 месяцев – 28,82 грн за доллар (в І квартале 2019 года было 29,32 грн. Если в первом квартале респонденты оценивали инфляцию в следующие 12 месяцев в 9%, то во втором квартале их ожидания улучшились до 7,7%.

Поступило 118 млрд грн налога на доходы физических лиц в январе – июне в сводный бюджет. Это на 21,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

10,4 млрд грн военного сбора поступило в I полугодии в государственный бюджет, что на 22% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

33 млрд грн Министерство финансов привлекло в государственный бюджет, разместив облигации внутреннего государственного займа. Это крупнейшее размещение 2019 года. При этом ставки доходности снижены по всем инструментам, особенно по трехмесячным ОВГЗ в гривне – 17,0% (снижение на 24 базисных пункта), по однолетним ОВГЗ в долларах – 6,5% (снижение на 50 б.п.), по двухлетним ОВГЗ в долларах – 7% (снижение на 50 б.п.).

Увеличил на 25% российский "Газпром" из-за остановки на ремонт двух ниток "Северного потока" транзит газа в Европейский союз через территорию Украины – на 60 млн куб. м в сутки.

Сократился на 1,6% объем наличных денег в обороте вне банковской системы в июне по сравнению с показателем на начало года – до 393,8 млрд грн. В НБУ считают, что это связано со стабильным ростом популярности безналичных расчетов.

Мир

30% россиян считают Украину "братской страной", 28% – просто соседом, а 9% – враждебным государством. Еще 12% видят в Украине угрозу для РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 48% респондентов убеждены, что между русскими и украинцами сейчас больше того, что их разъединяет, противоположного мнения придерживаются 36%.

Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре Собора Парижской богоматери. Цель документа – обеспечить завершение работ в течение пяти лет и ввести механизмы контроля использования пожертвований.

Уложил 1628 километров газопровода "Северный поток – 2" по дну Балтийского моря "Газпром" – 66,3% от его общей протяженности.

12 сентября 2019 года директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард оставит свой пост. Она станет председателем Европейского центрального банка.

Tesla убрала из продажи самые дешевые модели. Ими оказались "народные" версии (Standard Range) седана Model S и кроссовера Model X. В результате начальная стоимость Model S в США подскочила с 75 000 до 79 990 долларов, а Model X — с 81 000 до 84 990 долларов.

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