Украинцам прочат снижение цен на бананы и апельсины: прогноз эксперта

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Еврокомиссия отменила решение о запрете экспорта в ЕС овощей и фруктов из Украины, поэтому, по мнению экспертов, ждать дешевых яблок украинцам не следует. А вот заморские фрукты в этом сезоне могут подешеветь.

Как прогнозирует директор Ассоциации поставщиков торгсетей Алексей Дорошенко, уже в сентябре есть потенциал для снижения цен на бананы. Именно этот фрукт является основным конкурентом яблока у украинских покупателей.

"Банан всегда стоил 1 доллар за кило, поэтому они сейчас недороги из-за крепкой гривни (около 25 грн/кг. – Ред.). Но если цена яблок упадет, то покупатель переключится на них, и в торгсетях начнутся акции на бананы. Ближе к зиме яблоки подорожают, а доллар пойдет вверх, и заморские фрукты тоже станут дороже. Но не апельсины: в этом году в Португалии, откуда их к нам завозят, ожидается хороший урожай "оранжевых", который превысит прошлогодний рекорд — свыше 400 тыс. т. Это может снизить цены на них до "яблочных" - 20-25 грн/кг. Пока неясно, что будет с мандаринами: в некоторых партиях из Турции и Египта при проверке были обнаружены личинки плодовой мухи. Если окажется, что весь урожай заражен, цены на испанские мандарины могут взлететь на четверть - до 60 грн/кг", – анализирует Дорошенко.

Подробнее о ситуации на фруктовом рынке читайте на сайте "Сегодня" - Из-за ЕС в Украине не будет дешевых яблок: на что повлияет отмена запрета экспорта наших овощей и фруктов

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили: закупить запасы овощей или вложить в "капусту" – куда выгоднее инвестировать простым украинцам. Потратить на заполнение закромов в этом году придется намного больше, чем в прошлом, из-за закупок помидоров и картофеля.

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