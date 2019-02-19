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Украинцам с 1 марта повысят пенсии: Розенко назвал цель "осовременивания"

Сегодня, 16:54

Индексация пенсий стала ежегодной, вне зависимости от решений чиновников

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Украинцам с 1 марта повысят пенсии: Розенко назвал цель "осовременивания" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/efd/e9e/5c3efde9e7190.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/efd/e9e/5c3efde9e7190.jpg Экономика Индексация пенсий стала ежегодной, вне зависимости от решений чиновников

"Осовременивание" пенсий, следующий этап которого запланирован на март-2019, призвано ликвидировать уравнительную систему при начислении выплат пенсионерам. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "5 канала".

По словам Розенко, ранее украинцы с маленьким стажем могли получать такую же пенсию, как и те, кто работал и платил налоги более 20 лет. Так, иногда людям со стажем более 35 лет насчитывалась минимальная пенсия.

"Последнее осовременивание – это 2017, октябрь месяц. Но надо вспомнить, что до этого момента еще семь лет не было ни одного пересчета и осовременивания пенсий. Мы подошли к уравниловке в пенсионном обеспечении, когда люди, которые выходили на пенсию раньше, которые пропахали всю свою жизнь, получали пенсию, фактически, на уровне прожиточного минимума и получали одинаковую пенсию с людьми, которые, мягко говоря, не перерабатывали в течение жизни", – заявил Розенко.

Он напомнил, что после внедрения пенсионной реформы, ежегодно 1 марта пенсии будут пересчитываться в автоматическом режиме.

"Несмотря ни на что; несмотря на то, с какой ноги встанет какой-то чиновник в марте месяце, каждый год 1 марта будут проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивания пенсий всем категориям граждан", - заявил Розенко.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, как будут расти пенсии украинцев в 2019 году. С 1 января 2019 г. минимальная пенсия уже была повышена для тех пенсионеров, которым уже исполнилось 65 лет и чей стаж работы превышает 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).  Помимо этого, минпенсии будут пересчитаны в 2019 г. еще дважды из-за роста прожиточного минимума:

  • с 1 июля – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1564 грн;
  • с 1 декабря – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1638 грн.

Также пересчитают все пенсии уже с 1 марта, когда будет окончательно подсчитана инфляция и рост средней зарплаты за 2018 г.

Как ранее отмечали в Пенсионном фонде, по итогам 2018 года в Украине насчитывалось 11,5 млн пенсионеров.

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Тег пенсии, пенсия, Розенко, осовременивание пенсий, повышение пенсий, индексация пенсий

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Источник:

Сегодня

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