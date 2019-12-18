Украинцам станет удобнее ездить в Польшу на поезде: подробности

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Кабмин решил открыть международный пункт контроля на железнодорожной станции Львов для железнодорожного пассажирского сообщения с Польшей. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"Мы создаем удобный сервис, который уменьшит время ожидания для пассажиров при пересечении государственной границы на железнодорожной станции Львов для железнодорожного пассажирского сообщения с Польшей", – написал он прямо во время заседания правительства.

По его словам, международный пункт контроля на этом участке будет функционировать постоянно и круглосуточно. Все процедуры пограничного и таможенного контроля будут осуществляться непосредственно во время движения поездов.

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"Это решение – результат успешного пилотного проекта на поездах Интерсити+ сообщением Киев-Львов-Перемышль, который курсирует между станциями Львов и Мостиска-2, а также в обратном направлении", – добавил премьер.

Как известно, пассажиропоток между Украиной и Польшей вырос. Это произошло из-за получения украинцами безвизового режима с ЕС, а также по причине трудовой миграции. К слову, как рассказывали новости "Сегодня", работа за границей не всегда безопасна. О том, как живут в Польше нелегальные заробитчане, смотрите в нашем сюжете:

Напомним, что, по данным Нацбанка Польши, на сегодняшний день в этой стране работают более 900 тысяч украинских заробитчан.

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