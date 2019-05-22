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Украинцам "светит" бесплатный роуминг с шестью странами Восточного партнерства

22 мая, 11:50

Глава программы EU4Digital рассказал, когда подпишут соглашение

Новая функция Skype для всех пользователей появится немного позже
Новая функция Skype для всех пользователей появится немного позже. Фото: Pixabay

Плату за роуминг между Европейским Союзом и Украиной пока не отменяют, но ЕС ожидает подписания соглашения о свободном роуминге между Украиной, Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией и Молдовой в 2020 году. Об этом сообщил руководитель программы EU4Digital Артурас Пилипонис.

"С точки зрения проекта, до 2020 года должен быть подписан договор об общем роуминговом пространстве, и уже есть подтверждение, что мы будем двигаться в этом направлении", – отметил он.

По словам Пилипониса, уже есть детальный план по внедрению услуги свободного роуминга в странах Восточного партнерства, однако дата подписания соглашения пока не определена = для начала необходимо адаптировать профильное законодательство стран-участников.

В то же время, руководитель отдела программ помощи "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" представительства ЕС в Украине Йоханнес Баур по отношению к подписанию Украиной договора о свободном роуминге с ЕС отметил, что пока об этом говорить еще рано.

"Сейчас мы начнем с этого региона, и уже потом будем делать следующие шаги. Мы осознаем амбиции Украины иметь такое же соглашение с ЕС, где многие из украинцев сейчас могут путешествовать в рамках безвизового режима, и это будет следующий шаг", – отметил он.

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Баур также подчеркнул необходимость серьезных изменений в регуляции телеком-отрасли Украины для ее гармонизации с правилами и нормами ЕС.

EU4Digital – региональная программа для стран Восточного партнерства, которая будет длиться с января 2019 года по декабрь 2021 года, финансируемая Европейским Союзом в размере 11 млн евро и еще 1 млн евро – средства Всемирного банка. В рамках этой программы ЕС стремится распространить преимущества Единого цифрового рынка на страны Восточного партнерства с помощью потенциала цифровой экономики шести стран – Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Молдовы. 

Напомним, ранее в Еврокомиссии (ЕК) озвучили условия отмены роуминга между ЕС и Украиной. По словам представителя ЕК, провайдеры мобильной связи должны решить вопрос относительно тарифов.

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Тег ЕС, мобильная связь, Украина, мобильный оператор, роуминг

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Источник:

Интерфакс-Украина

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