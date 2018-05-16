Украинцам возвращают миллионы гривен долгов по зарплатам – Петренко

Министерство юстиции Украины через суды взыскало в пользу работников 170 млн гривен зарплат, которые задолжали работодатели. Ежемесячное взыскание задолженности составляет 73 млн гривен. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на заседании Кабинета министров.

"На начало [2018] года около 500 млн гривен – это задолженность, которая находилась на принудительном выполнении в органах юстиции по всей стране. То есть та задлолженносмть, которую украинские работники подтвердили решениями судов или соответствующих комиссий, и обратились к Минюсту относительно взыскания этой задолженности. Эта задолженность, как правило, накапливалась на протяжении нескольких месяцев, а то и пяти-семи лет. С начала действия нашей программы нам удалось взыскать 170 млн гривен в пользу 13 тысяч украинских работников. Как правило, это старые долги, по которым уже у наших соотечественников не было шансов получить эту задолженность", – рассказал Петренко.

Он уточнил, что динамика погашения задолженности по зарплатам улучшилась на 77%.

"Мы вывели сейчас ежемесячное взыскание задолженности по зарплате на рекордную цифру, которой никогда не было в Минюсте это 73 млн гривен по всей стране. Мы убеждены, что у нас есть все шансы тот долг, который зафиксирован решениями суда до конца года практически полностью погасить", – отметил Петренко.

По его словам, в итоге останется отдельная часть предприятий, которые были искусственно доведены до банкротства и где нет возможности и имущества, с которого можно ыскать средства в пользу работников.

"С сегодняшнего дня мы запускаем на сайте Минюста отдельный раздел – Публичный реестр неплательщиков заработной платы, где каждый работник и гражданин, и представители бизнеса смогут найти информацию в режиме онлайн по своим контрагентам, у которых возникает задолженность по заработной плате пере сотрудниками", – проинформировал Петренко.

Как сообщалось, в Украине разрабатываются санкции для предприятий, которые имеют долги по зарплате. Таких предприятий в стране около 16 тыс. С 3 апреля начали работу мобильные группы Минюста и госисполнителей по взысканию задолженности по зарплатам. Они работают по алгоритму взыскания выплат с должников по алиментам.

Напомним, также Минюст подготовил Антирейтинг должников по зарплате, который уже опубликован на сайте ведомства.