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Украинцам заплатили 10 миллионов гривен за изоляцию от коронавируса

30 июля, 14:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Компенсации полагаются тем, кто не может работать из-за контакта с зараженным

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) принял на оплату больничные листы, выданные из-за изоляции от коронавируса, на сумму более 10 млн гривен. Эти деньги выделены из Фонда борьбы с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

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"Каждое застрахованное лицо в случае контакта с больным коронавирусной болезнью имеет право получить листок нетрудоспособности для изоляции от COVID-19 с целью предотвратить риски распространения пандемии. Потерянный за время самоизоляции под контролем заработок компенсирует Фонд социального страхования Украины", - напомнили в фонде.

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Сумма выплат от фонда за время изоляции составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа и 100% среднего дохода – для медицинских работников.

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Больше всего таких листков нетрудоспособности было выдано в Житомирской области – выплаты начислены более чем тысяче человек на сумму около 1,5 млн гривен.

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Напомним, при этом многие представители украинского бизнеса не исключают, что и после смягчения карантина будут вынуждены сокращать штаты.

Найти работу было не так уж просто и в докарантинные времена, а теперь конкуренция выросла вдвое – на одну вакансию претендуют в среднем от четырех до шести человек. Новости "Сегодня" ранее рассказывали о том, кто сможет найти работу в Украине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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компенсации выплаты коронавирус Фонд социального страхования ФССУ COVID-19

Источник: Сегодня

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